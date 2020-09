Se cayó Facebook y ardieron los memes

'#FacebookDown', fue el hashtag que inundó las redes como Twitter e Instagram, luego de que se registrara la caída de Facebook. Esto sucedió en horas de la tarde y los memes no se hicieron esperar.

Es que desde hace algunas horas los usuarios de Facebook han reportado fallas en la página. La mayoría menciona que al intentar ingresar a sus cuentas les aparece el mensaje 'Esta página no está disponible en este momento. Puede deberse a un error técnico que estamos intentando solucionar'.

Noticias Relacionadas Imágenes escalofriantes del trágico accidente en Ruta 40

De acuerdo con información del sitio DownDetector Facebook comenzó a fallar alrededor de las 12.30 horas de hoy. Los usuarios inicialmente señalaban que no podían enviar mensajes a través de Messenger y que en Facebook no podían compartir ni dejar su reacción o comentario en las publicaciones de sus amigos, tiempo después informaron ya no les era posible ingresar a la red social.

En otras redes sociales como Twitter, los usuarios ya comenzaron a preguntar sobre los problemas en la plataforma de Mark Zuckerberg.