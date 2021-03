¡Se quiere morir!: se tatuó un código QR en la nuca y ya no funciona

Recientemente un conocido influencer de Colombia que cuenta con millones de seguidores en sus distintas redes sociales, se convirtió en noticia mundial. Eso se debe a que se hizo un polémico tatuaje que activaba una función en su teléfono celular y luego de un tiempo la misma dejó de funcionar haciendo inservible la tinta en su piel.

Se trata de un joven colombiano que es conocido en la redes bajo el seudónimo "La Liendra", quien en su cuenta de Instagram cuenta con más de 5.400.000. El chico hace días atrás había mostrado mediante distintas publicaciones que se había hecho un nuevo tatuaje en la nuca.

El mismo constaba de un código QR de gran tamaño que, mediante la cámara de cualquier smartphone, abría automáticamente su perfil de Instagram. Sin embargo en cuestión de días algo inesperado para el sucedió, volviendo totalmente inútil la tinta que colocó el tatuador en su cuerpo.

De manera repentina este código dejó de funcionar. No sólo no sirve para redirigirse a su cuenta, si no que directamente no enlaza a ninguna página web por lo que sólo será una cuestión estética que lo acompañará por el resto de su vida. Esta situación desató una gran cantidad de burlas, que el joven se tomó con buen humor.