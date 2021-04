Video: la esposa de un político apareció desnuda en Zoom

Durante una reunión por Zoom de funcionarios sudafricanos, la esposa de Xolile Ndevu, un integrante de la Casa Nacional de Líderes Tradicionales, apareció desnuda ante la cámara. La situación molestó a la presidenta del comité, quien llamó la atención al empleado público. El hecho ocurrió el 30 de marzo, cunado Ndevu estaba hablando sobre la preocupante situación en la provincia de Eastern Cape cuando su pareja apareció sin ropa detrás de él.

Faith Muthambi, la presidenta del comité, interrumpió su dircurso para alertar sobre lo que estaba pasando. 'La persona detrás de ti no está vestida apropiadamente. Estamos viendo todo. Por favor, ¿le dijiste que estás en una reunión? Es muy perturbador lo que estamos viendo', dijo Muthambi. La mujer también le dio explicaciones a Inkosi Sipho Mahlangu, presidente de la Casa Nacional de Líderes Tradicionales.

Ante el cuerpo de 23 líderes que representan a las Casas Provinciales a nivel nacional, argumentó que ya se habían presentado incidentes de este tipo en otras reuniones de Zoom. 'Siempre que nos reunimos con él, vemos estas imágenes rebeldes. Está en directo por televisión', agregó Muthambi. En el video, tomado por uno de los televidentes, se ve que Ndevu se cubre su rostro con sus manos y se disculpa ante los presentes: 'Lo siento mucho'.

'Me estaba enfocando en la cámara y no detrás de mí. Estoy tan avergonzado. Esta tecnología Zoom es nueva para nosotros y nunca fuimos capacitados. Nuestras casas no están construidas para que podamos tener privacidad para estas reuniones', explicó Ndevu al medio local TimesLIVE. También comentó que la reunión comenzó alrededor de las 19 y se suponía que terminaría a las 22 pero se extendió. Él se había instalado en su habitación para tener privacidad.

Sin embargo, la mujer entró a usar el baño sin saber que su esposo seguía en la transmisión. Ante estas excusas, Muthambi le dijo que no se podía culpar a la tecnología ni a ningún otro factor. 'Antes de cada reunión, siempre advierto a los miembros que silencien sus videos o micrófonos. No podemos culpar al personal parlamentario ni a mí como presidenta por el percance de anoche', señaló.