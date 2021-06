Una joven posteó en Instagram el momento en que su ex la intentó violar

La plataforma de Instagram es hoy un espacio donde miles de personas muestran cada momento de su vida. Las cosas buenas y malas de la cotidianidad pasan por las redes en forma de video o imagen.

El relato que estremeció a muchos es el de Sara Quintero. La joven tituló su video como "Entró a mi casa a VIOLARME!". Allí comenzó el relato del calvario que vivió. Según mencionó todo quedó grabado ya que ella estaba generando una tarea para la universidad. Por esto es que señaló "me salve por la bendición de Dios y que siempre luche por mi vida y mi integridad física".

En su texto resaltó que se salvó porque "logre salir porque me tiré y lo hale a el por las escaleras". Para finalizar su texto añadió "ayúdenme a que esto no quede impune ya que según tiene trastorno mental y no hay mucho que se pueda hacer, queremos presionar a las autoridades dando difusión a los hechos y que esto no quede así".

El video queda explicitó el momento en que alguien ingresa y la hostiga violentamente. Luego se escuchan las suplicas de ayuda.