Uñac: "Los sanjuaninos hemos construido una provincia distinta"

Este jueves el gobernador Sergio Uñac entregó 2025 anteojos para más de 1500 personas en Rivadavia. En este caso el acto fue en el Club Social y Deportivo Lomas. En su discurso habló sobre cada una de las obras llevadas a cabo en el departamento.

En la actividad lo acompañaron los ministros de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabián Aballay; de Salud Pública, Alejandra Venerando; el secretario de Promoción Social, Lucio González; subsecretaria de Asistencia Social, Estela Caparrós; subsecretario de Articulación y Abordaje Territorial, Cristian Morales; y demás funcionarios.

En la apertura del acto, Sergio Uñac dijo “hemos construido en toda la provincia obras que enorgullecen a los sanjuaninos y que en un contexto general, internacional, nacional, muy delicado, seguimos manteniendo obra pública destinada a la salud, a la cultura, a lo deportivo, lo social y a la construcción de vivienda. Y esto ha pasado también en el departamento de Rivadavia, con obras de cloacas que mejoraran también los índices de salud de muchos sanjuaninos que habitamos esta querida provincia”.

Además el mandatario explicó: “hemos erradicado lugares donde la gente tenía casa precaria y hemos convertido esa casa precaria en una construida por el Instituto Provincial de la Vivienda. Hemos ampliado el hospital Marcial Quiroga, sumamente demandado, ese y los otros nosocomios”.

En la misma línea, Uñac expresó que "hemos hecho cosas grandes, pero también cuando la situación no es fácil, el Estado tiene que estar muy presente, muy cerca, en situaciones que parecen mucho más pequeñas, pero que son sumamente sensibles también. Y yo siempre digo que en San Juan, a quienes no vemos demasiado bien y me incluyo también dentro de ese colectivo, hay que proporcionarle anteojos porque hay cosas lindas para ver, porque los sanjuaninos hemos construido una provincia distinta, dentro de un país que tiene una economía complicada y un mundo que también atraviesa las mismas circunstancias”.



Fabián Aballay mencionó la política de desarrollo deportivo en San Juan. El ministro hizo hincapié en que “los ministerios de Desarrollo Humano y de Salud Pública, trabajaron en un operativo que hoy estamos materializando para entregarles gratuitamente a cada uno de ustedes, estos anteojos, a más de 1.500 beneficiarios directos de las políticas públicas que el estado y que nosotros, los ministros con nuestros equipos, somos esos brazos articuladores encargados de bajar a la comunidad cada una de estas acciones."