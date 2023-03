Andino, sobre su posible candidatura a vice: 'Acompañaría con gusto a Uñac'

Cada vez esta más cerca la fecha límite para hacer oficial las diversas candidaturas de cara a las próximas elecciones a desarrollarse el 14 de mayo. En ese sentido, hay una gran expectativa en relación a quien acompañará a Sergio Uñac en la fórmula. Una de las posibilidades es Andino, quien aseguró que acompañaría gustoso al gobernador si lo eligiera.

Cristian Andino, intendente de San Martín, habló en rueda de prensa por la mañana de este lunes 20 de marzo. En ese contexto el jefe comunal fue consultado sobre la posibilidad de candidatearse como vicegobernador en el próximo acto eleccionario.

'Lo he dicho en varias oportunidades, si hay un cargo al que no se puede aspirar es al de vicegobernador. Es una decisión exclusiva de quien es candidato a gobernador. En ese sentido, soy parte del equipo y del proyecto que encabeza Sergio Uñac. Si él considera que reúno las condiciones para ser su compañero de fórmula, lo acompañaría gustoso. La decisión del gobernador. No he hablado con el gobernador', expresó.

Por último, la autoridad manifestó que por el momento lo que esta confirmado es que al menos será candidato a diputado departamental ya que se termina su cargo como intendente. De esta manera, habrá que esperar un poco más para ver a quien define como compañero, o compañera, el jefe de Estado Provincial.