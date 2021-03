Anahí: una pionera local en el oficio de ser influencer

Se trata de Anahí Lepez quien es una de las pioneras en el mundo de la promoción de marcas en redes sociales. Ella a partir de su gran cantidad de seguidores logró se la cara en las plataformas de marcas locales y nacionales.

La joven, con mucha simpatía habló del mercado laboral que ofrecen las redes sociales y como se puede llegar a ser parte de ese mundo. Según sus palabras esto fue algo que se fue dando muy lentamente, desde que se crea un usuario hasta el contenido que se publica.

A partir de la interacción con el público, es como se va notando o llevando a donde se quiere. Este análisis es lo que lleva a aumentar el caudal de seguidores, mencionó la mujer de las redes. Ese número, el cual ella supera los 21 mil, es lo que lleva a que las marcas la busquen o convoquen para que sea la promotora.

El potencial de las redes sociales es gigante, a tal punto que una buena negociación puede llevar a que gane cerca de $20 mil por subir solo 4 historias en Instagram. Obviamente esto en caso de ser parte de una agencia. Aunque esto conlleva mayores exigencias.

Lo difícil para Anahí fue llegar a promocionar productos que no conocía su uso, o no podía usarlos. Por lo que en su momento sintió que les mentía a sus seguidores. El mercado de personas que se dedican a esto es cada vez mayor. Pero en San Juan, no hay más de 10 influencers que lo lleven a cabo y usen las redes como su fuente laboral.