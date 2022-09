Edgardo Sancassani: ‘Luis Rueda sería nuestro candidato a gobernador’

Cuando el martes en Paren las Rotativas el diputado Edgardo Sancassani fue consultado por el rol del Bloquismo en las próximas elecciones, el experimentado dirigente no lo dudó y manifestó: ‘A mí me gustaría que el Bloquismo tenga una lista propia’.

Luego se animó a más y nombró a Luis Rueda como el candidato nato para ir por la gobernación, dada su condición de presidente del histórico partido sanjuanino. ‘Luis Rueda sería nuestro candidato natural’, manifestó.

El ex intendente de Zonda habló de la posibilidad de ser candidato nuevamente. ‘Todavía no lo hemos charlado con el intendente’, manifestó de primera, para luego dejar en claro que estaban esperando que se decidiera el sistema electoral que tendrá la provincia en las Elecciones del 2023.

Además, aseguró que no se inmiscuye en lo que le respecta al Jefe Comunal zondino, Miguel Atampiz. ‘Yo me ocupo de legislar para el proyecto, no me inmiscuyó en lo suyo’. Sin embargo, luego también dijo que le parecía que la gestión del intendente estaba siendo buena, pero le faltaban puntos importantes a tener en cuenta para el futuro del departamento, como la producción y el poder explotar el potencial que tiene el departamento para el turismo interno.