Un video, la pista para encontrar el auto robado a una doctora sanjuanina

Un video, esa es la única pista que tiene la familia de Paula Saldivar, una doctora sanjuanina que se encontró con la peor sorpresa el pasado martes en la noche. Es que la profesional de la Salud se llevó la peor de las noticias al salir de su lugar de trabajo en la Clínica El Castaño, se habían robado su auto del lugar donde quedó estacionado.

De acuerdo a lo que relató Ezequiel Jofré, hijo de la profesional de la salud, por el momento han podido acceder a un video donde ya conocen el horario en que se llevaron el auto, es decir a las 20:49. Además en el material audiovisual se alcanza a observar que fueron entre 2 o 3 personas las que se llevaron el vehículo del lugar donde había quedado estacionado el vehículo.

Sin embargo, el hijo de Saldivar dijo que por el momento no están interesados en viralizar el video, ya que quieren dejar trabajar a la policía tras la pérdida material que sufrió su madre. El auto es un FIAT Uno 5 puertas color gris plata identificado con la patente CGA 125.

Por su parte, personal policial de la Comisaría 5ª sigue trabajando para dar con el paradero del vehículo robado. En la Seccional confirmaron la existencia del video pero no quisieron brindar mayores precisiones, ya que están tratando de avanzar en el caso.

Cabe destacar que el vehículo fue robado en las inmediaciones de la Clínica El Castaño, donde Saldivar se desempeña como radióloga. La profesional de la salud había estacionado su Fiat Uno en Avenida Libertador, al este de calle Estados Unidos, en Santa Lucía.

La radióloga había ingresado a trabajar a la clínica privada antes de las 14. Saldivar finalizó su jornada alrededor de las 22 y se cenó con la peor noticia, el auto ya no estaba en el lugar que lo había dejado estacionado.

La radióloga expresó su dolor en las redes

A través de su cuenta de Facebook, la mujer pidió colaboración para poder llegar a dar con el paradero del primer auto de la familia que tienen en su casa. "Pido la solidaridad de quien vea este mensaje. Anoche en inmediaciones de clinica el castaño, libertador y eeuu me robaron mi auto fiat uno patente cga 125 gris plateado. Es mi fuente de trabajo, por favor quien lo tenga o lo vea me lo devuelva por favor, se lo pido encarecidamente. Trabajo en la salud que hoy nos agobia con esta pandemia, de 12 a 13 hs diarias de domingo a domingo para pagar mis cuentas, mantener mis hijos llevar adelan te mi casa, que encima hace un año perdi la mitad por un incendio", comenzó.

Lueogo expresó "ahora esto por favor devuelvanmelo. Todavia lo estoy pagando es mi primer auto y de mis hijos la semana pasada mi hijo cesar cumplio 18 años y le prometi regalarle el carnet para que pueda usarlo, es el chiche de la familia. Mi gran logro, y el que se lo llevo, me mato en vida mi gran esfuerzo y tiene un afecto especial. Mi padre, mi madre me ayudo a conseguir mi primer auto, con que trabajo y disfruto con mis hijos.Por favor, lo necesito es mio y de mis hijos y me cago trabajando todos los dias para salir adelante , dejenlo donde se lo llevaron en la puerta de mi trabajo, no se pero quiero y necesito recuperarlo, por favor. Y gracias a mi familia y a la gente compañeros, amigos vecinos , amigos todos de mis hijos por su apoyo y gente que no me conoce y comparte la publicacion !!!!!! Mil gracias !!!!!!!", concluyó con tristeza.