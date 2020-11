Cayó de un cuarto piso, su familia culpa a la pareja

La madre de la estudiante universitaria que murió en marzo último al caer del cuarto piso de un edificio del barrio porteño de Nueva Pompeya, dijo hoy que “la Justicia la abandonó” . Esto se debe a que no procesaron por femicidio a la pareja de su hija. Según la mujer hay pruebas suficiente para considerarlo culpable. A su vez pidió avanzar en la búsqueda de un testigo.

Pilar Lucia Riesco de 21 años murió en marzo , su madre indignada con la justicia expresó: “Siento que la justicia nos abandonó. No hay intervención del fiscal, que es quien tiene que buscar pruebas, y no yo”. Ella cargo culpa y responsabilidad a la fiscalía ya que ordenaron la liberación del novio de Pilar, Patricio Leonel Reynoso (31). El argumento emitido aclaraba que no había mérito suficiente para mantenerlo procesado y con prisión preventiva..

Chiaverano, la madre de Pilar, consideró que para requerir el procesamiento de Reynoso hay pruebas suficientes y que se deben tener en cuenta el resultado de la autopsia. Del mismo modo la pericia a la baranda del balcón desde donde cayó la joven. A su vez pide la declaración del testigo clave y la geolocalización del celular de otra testigo que es amiga de Reynoso.

Una fuente con acceso al expediente explicó que “si bien la autopsia reveló que la causa de la muerte fue un traumatismo de cráneo producto de la caída, en ella se advirtieron signos de defensa, como amarraduras en los brazos”. En su cuerpo habían hematomas y rasguños. Según indicó la jueza en su fallo, “existieron agresiones físicas y quien tuvo las de mayor relevancia fue la víctima, no sólo en antebrazos y brazos, sino también en el cuello, que implicó que sufrió presión en el mismo”.

“Yo perdí a mi hija, no la voy a recuperar. Mi familia está destruida”, dijo entre lágrimas Chiaverano, quien aseguró que tiene temor por que el acusado está en libertad ya que pueden haber represalias contra la familia de la fallecida.