Se enteró que su hijo robó un almacén y llamó para pedir perdón

Una situación totalmente insólita se produjo recientemente en la provincia de Santa Fe, más precisamente en la ciudad de Rosario. Lo que sucedió fue que dos jóvenes robaron con suma violencia un almacén de barrio. Horas después de esto la madre de uno de los delincuentes llamó por teléfono a la propietaria del local, para pedirle perdón.

Todo sucedió dentro de un almacén de barrio de la localidad rosarina de Pérez. En este lugar dos jóvenes, uno de ellos armado, ingresaron al mismo para robarse la recaudación, una mochila y varios teléfonos celulares de quienes estaban en el lugar en ese preciso instante. Para consumar este asalto, uno de los maleantes golpeó varias veces con la culata de su revólver a la propietaria del establecimiento.

Afortunadamente un grupo de vecinos se percató de la situación y logró retener a los cacos hasta que llegaran efectivos de Gendarmería que oportunamente hacían recorridas por el lugar. Si bien los dos fueron aprehendidos por las autoridades, el menor de edad fue puesto en libertad nuevamente.

Horas después que este tenso episodio se produjera Grisela, la dueña del local robado, recibió una llamada telefónica que nunca se imaginó. Al otro lado del celular se escuchaba la voz de una mujer que le pedía perdón, asegurando que era la madre de uno de los ladrones. Esta señora aseguró que su hijo no fue el que la agredió, que ese fue un tal "Titi".

"La mamá se llama Carmen y me dijo que el hijo, Santi, no me golpeó. Que el que me golpeó fue otro, alias Titi. Ella se disculpó por su hijo, que ya tiene caídas (en la policía) por andar robando", contó la afectada. Finalmente la damnificada contó que las autoridades no quisieron tomar las grabaciones de su cámara de seguridad como prueba, por lo que visiblemente furiosa declaró que "me tendrían que haber sacado en un cajón para que sea evidencia".