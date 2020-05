Cinco policías violaron a una joven colega

Un aberrante hecho se produjo en la localidad bonaerense de Polvorines, más precisamente en el partido de Malvinas Argentinas. Lo que sucedió fue que una joven policía de 21 años de edad, fue violada por un grupo de cinco compañeros de la fuerza, dentro del baño de un polideportivo.

Según lo que denuncia esta chica, el abuso sexual se produjo el pasado domingo 10 de mayo, alrededor de las 2:00, en las instalaciones del polideportivo "Los Polvorines". La mujer policía menciona que entró al baño de hombres junto con un colega, identificado como Juan Simón Juárez, de 25 años de edad, con quien comenzó a tener relaciones sexuales consentidas.

De un momento a otro, la joven expresa que entraron al baño cuatro efectivos policiales más, que se sumaron a este acto sexual, contra la voluntad de la chica. Estos sujetos fueron identificado como Luciano Manuel Rendo, de 19 años, Tomás Ariel Peredo, de 21, Alex Fabián Sánchez, de 22 años, y Matías Gastón Mansilla, de 26 años de edad.

Esta joven, de quien se desconoce la identidad, le relató al medio Infobae cómo vivió en carne propia esta violación. "No sé si ya estaban adentro del baño o estaban afuera, cuando me di cuenta estaban encima mío", además agregó: "Tengo algún que otro moretón en el cuerpo pero psicológicamente estoy bastante bien. Como me conozco, sé que esto lo voy a superar rápido".