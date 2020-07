Estremecedor video: así chocó el conductor que perseguía a un motochorro

View this post on Instagram

Locura en Gerli: persiguiu00f3 al motochorro que le robu00f3 y terminu00f3 matando a otro conductor. Un amigo contu00f3 que la vu00edctima estaba yendo a buscar empanadas. #gerli #gerlicity #avellaneda #avellanedacity #persecucion #lucianorodriguez