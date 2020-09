Dolor en las redes tras la tragedia en el Villicum

'No lo puedo creer, amigo, dios que tristeza, mucha fuerza para la familia', señala uno de los tantos mensajes que quedaron en el facebook de Aldo De La Cruz Amaya, uno de los trabajadores de la Universidad Nacional de San Juan que perdió la vida este miércoles. La tragedia del Villicum produjo el deceso de dos personas. Así despidieron a Amaya en las redes.

'Que triste noticia Aldito querido, pero no me queda duda que el señor te recibirá con los brazos abiertos, me quedo con tus mejores recuerdos, hermano del corazón', lamentó Mauricio Guidet.

'Que tristeza amigo. QEPD. Besos al cielo. Un abrazo fuerte para la familia', señaló Marcela Agüero.

Noticias Relacionadas Imágenes escalofriantes del trágico accidente en Ruta 40

En tanto, Juan Carlos Rosales escribió: 'Querido amigo me diste el día más triste de mí vida. Voy a extrañar las llamadas de todos los sábados. Que estas lágrimas se fundan en un abrazo grande donde quiera que estés'.

Son innumerables los mensajes de despedida para Amaya, quien prestaba funciones en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ.

El siniestro se produjo en la mañana de este miércoles, en inmediaciones del Villicum. Allí, él y Cristian Castro, retornaban desde Barreal tras pasar dos días en la localidad calingastina. Perdieron la vida luego de impactar con un camión en plena ruta.