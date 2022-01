Detuvieron a un hombre sospechoso de haberle robado y golpeado a una chica trans

Este lunes se conoció el caso de una chica trans que una mujer encontró inconsciente, tirada y golpeada en Chimbas. Se trata de Sofía Cristal Alanís de 22 años, quien había desaparecido el sábado por la noche, luego de salir de la casa de su cuñada a la cual había ido a visitar, y que el domingo fue hallada en un estado que obligó a internarla en la terapia intensiva del Hospital Rawson.

Luego de la aparición de la muchacha, efectivos de la Comisaría 17º empezaron a investigar el caso, puesto que Sofía fue encontrada, según contó su hermana Jesica a Diario 13, con golpes en la cabeza, la espalda, inconsciente y con los pantalones bajados. Fue robada y se cree que pudo haber sido abusado sexualmente, algo que hasta el momento non fue confirmado por las autoridades a la familia.

‘Testigos vieron a mi hermana siendo golpeada por un hombre, que luego escapó en una bici naranja’, puntualizó la hermana, quien confirmó que desde la dependencia policial de Chimbas le informaron que detuvieron a un hombre, que cumpliría con las características dadas por esos testigos y que ahora se convirtió en el único sospechoso del ataque a la joven.

La hermana de Sofía detalló a este medio, que efectivos de la 17º están a la espera de que la víctima se despierte, y así esté en condiciones de reconocer o no al hombre detenido mediante una foto de un celular. Además, el martes a las 9, familiares de la chica trans deberán acercarse por la sede de Comisaría Central para ser informados de los avances del caso, señaló la fuente.

Jésica contó que su hermana sigue inconsciente, pero que los médicos fueron optimistas con su diagnóstico de la muchacha. ’Hoy le pudimos dar de comer. Ella mueve los brazos, pero esta sedada por el momento’, comentó la hermana de la víctima acerca de su salud. También contó que este mismo lunes a las 20 los profesionales les darán un nuevo parte médico de la paciente.

La aparición de Sofía inconsciente y golpeada

Una joven trans de 22 años de San Juan vivió una horrorosa situación durante la tarde del pasado domingo 9 de enero. La muchacha fue abordada por un delincuente que la golpeó hasta dejarla inconsciente en plena calle. Además de robarle algunas pertenencias ella se encontraba con su pantalón bajado por lo que se cree que la abusaron.

La víctima se llama Sofía Cristal Alaniz, y fue encontrada inconsciente por una mujer mayor, que pasaba por una esquina de Chimbas. Según lo que relató su hermana, Yésica Alaniz, a Diario 13, esta mujer había ido a la casa de su cuñada el sábado por la noche y al día siguiente se fue caminando a su casa.

El duro episodio de violencia ocurrió alrededor de las 16. Fue en ese momento en el que Sofía fue abordada por un hombre desconocido que la atacó. Este sujeto se movilizaba en una bicicleta naranja, con un palo en su poder que usó para golpear la cabeza de su víctima. Primero la tiró al suelo, la siguió golpeando en el suelo para lugar robarle y huir rápidamente.

‘Alrededor de las 16 la Policía me llamó para decirme que la habían encontrado en ese estado en Centenario y Ruta 40. Ella no se acuerda de nada, pero la gente que la vio contó algunos detalles. Dicen que intentaron seguir al hombre, pero no lo alcanzaron. Yo pido que encuentren al responsable, porque no puede haber tanta violencia, necesitamos que estas cosas se terminen’, manifestó.

Actualmente, Sofía se encuentra internada en la terapia intensiva del Hospital Rawson. Los profesionales de la salud que la atendieron detectaron que sufrió un traumatismo abdominal. Sumado a esto decidieron sedarla ya que se encontraba muy nerviosa por la situación. El caso actualmente está siendo investigado por el personal de la Comisaría 17ª