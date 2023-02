Bebé fallecido en Zonda: la hermana también estuvo al borde de la muerte hace dos semanas

Un hecho conmocionó a la comunidad de Zonda en la jornada de ayer al conocerse el fallecimiento de un bebé de tan solo meses, según confirmó el fiscal Francisco Micheltorena de la UFI de Delitos Especiales a Canal 13, se trató de una muerte "no violenta, producto de una infección intestinal". Este diagnóstico médico tiro por el piso cualquier tipo de hipotesis que en algún momento estuvo bajo investigación lo que motivó la liberación de los padres en la noche de ayer.

Una investigación de archivo de reciente data, más la confirmación de fuentes judiciales se pudo establecer que la hermana del menor, una nena de 3 años estuvo al borde de la muerte a fines de enero al ahogarse en una pileta en la casa de sus primas. En aquella ocasión la madre, Micaela, contó a Canal 13 que la niña había quedado sola en el agua mientras ella cambiaba el pañal a un bebé, quien se presume es el niño fallecido en la tarde de ayer.

“Cuando me metí a cambiarle el pañal al bebé no la escucho más a ella, salgo y estaba flotando en el agua”, había relatado la entrevistada y se angustió al recordar la postal del horror. “Me asusté mucho, no sabía que hacer lo único que se me ocurrió a cuando la vi en la pileta flotando es meterme y sacarla”, dijo la mujer.

Tras intensos llamados, al lugar llegó personal de la Comisaría 14 y camino al Hospital Marcial Quiroga continuaron con RCP para estimular la reacción de la niña, que de a poco devolvía el agua que tenía en los pulmones, aunque no terminaba de reincorporarse.

Y el milagro sucedió en el momento de llegar al nosocomio, “cuando me estoy bajando del móvil la nena empezó a llorar”, contó la agente que la fue asistiendo todo el camino.

La muerte del pequeño

El hecho ocurrió este viernes en la tarde cuando los padres del bebé llegaron hasta el Hospital Marcial Quiroga con el bebé ya sin vida. Al ser atendidos los médicos dieron aviso a la Policía por el estado del bebé y además porque sus padres no podían dar con certezas lo sucedido. Ante esta situación, el fiscal Micheltorena, pidió que se allane la vivienda de la familia y que se los detenga de manera preventiva a los papás.

Con el correr de las horas y la autopsia se determinó el motivo de la muerte y se liberó a los papás. Todavía resta que en el laboratorio forense del Poder Judicial se realicen análisis para determinar que generó la infección o si era congénita. Lo que también destacaron desde la UFI que las condiciones de la precaria vivienda en un asentamiento del callejón Graffigna de Zonda, eran insalubres, para la habitabilidad.