Indignante: mientras se construye su casa ya sufrió un robo y ahora volvieron por más

El sueño de la casa propia, que con mucho esfuerzo construye un sanjuanino en un loteo privado de Pocito, tuvo un desagradable momento cuando vio por medio de una cámara cómo dos ladrones trataban de robarle lo que este damnificado guardaba en el contenedor. Ya le robaron en otra ocasión, y quienes construyen su hogar en el mismo sector aseguraron a este medio haber sido víctimas de este tipo de episodios.

Este hecho ocurrió en la presente jornada. Gabriel Perona, el damnificado, contó a Diario 13 lo que ocurrió en la vivienda que está construyendo en el Loteo Yagualí, ubicado en Calle 9 y Ruta 40.

Este terreno consta de unos 30 lotes aproximadamente, pero los propietarios actualmente urbanizados son 5 según indicó Gabriel.

El intento de robo ocurrió "a eso de las 14:30, a plena luz del día que es lo raro. No es la primera vez que intentan abrir ahí, ya lo han hecho otras veces y es lo que nos preocupa", dijo.

"Justo tengo una cámara que apunta al contenedor. Me salta una alarma cuando detecta movimiento y es lo que pasó. La cámara está a una altura de 4 metros aproximadamente, en un poste, y parece que con un palo de la obra le pegaron, dejó de enfocar y cuando en el teléfono me saltó la alarma vi qué pasaba. Volví a apuntar y vi cómo dos personas estaban tratando de abrirlo, tiene dos candados y dos cerrojos, alcanzaron a romper los candados, pero no lo demás porque está por dentro", explicó el damnificado.

Gabriel sostuvo que por medio de la grabación pudo ver que los ladrones llegaron en una moto, que rompieron la cadena de ingreso al lote y trataron de robarle, pero esta vez no lo lograron. "Fueron con herramientas cortantes", explicó.

Además el sanjuanino que está construyendo su casa hace 6 meses dijo que ya le han robado en ese lugar. "Se llevaron alargadores y artefactos de baño, como un bidet, que tenía en el contenedor".

Gabriel explicó que como no alcanzaron a robarle no hizo denuncia: "me dijeron que la hiciera, pero estás en la disyuntiva de hacerla o no".

También el propietario explicó que los albañiles van de lunes a viernes, todo el día; y que él va seguido a supervisarla. "Lo más probable es que hoy hayan actuado impunemente por la falta de movimiento, lo tienen estudiado".

Vecinos, cansados

Otra de las damnificadas del Loteo privado, María Inés, expresó en Diario 13 que este tipo de delitos han ocurrido en otras ocasiones.

"Hace unos meses se llevaron los sanitarios de otro lote, a mí me incendiaron el baño. Ahora creíamos que eran albañiles, pero no. Te descuidás dos segundos y se te meten para robarte los sanitarios, griferias, hasta las ventanas; te abren los contenedores", dijo indignada.