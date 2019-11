Transición en Caucete: Gil avisó que “le va a marcar la cancha” a Rosas

El intendente de Caucete, Julián Gil, se refirió a la transición en el departamento y a la relación con su sucesora, Romina Rosas de cara al traspaso del mando.

“No hemos tenido reunión oficial, la voy a convocar para el jueves para tener la primera reunión formal. Y en esto por ejemplo, he notado mucha malicia, mucha picardía, astucia. En vez de hablar de un traspaso, se está buscando con malicia para realizar investigaciones. Ella ha sido concejal por 4 años y ha investigado todo lo que ha querido, ha pedido informes, no se entiende estas actitudes, porque es conocedora de todo el quehacer municipal. Ella sabe lo que hay, lo que no hay, lo que existe y todo, pero sigue buscando, queriendo entrar en un aspecto como denunciante”, señaló Gil.

El intendente, dijo que “la vamos a citar y le vamos a marcar la cancha como corresponde porque somos gobierno, y vamos a decirle que la entrega se va a realizar de nuestra manera. Con las actas, estamos teniendo los inventarios al día, todo ordenado para ir entregando todo bajo escribano público, para que después no se diga nada. Somos un Gobierno serio y seriamente lo vamos a entregar”.