Angaco: la nueva gestión denuncia haber encontrado un municipio devastado

Fue un mes de transición donde los intendentes salientes y entrantes fueron aclarando el panorama para la nueva gestión. Angaco fue un caso particular, porque las diferencias entre Carlos Maza Peze y José Castro fueron de menor a mayor, y esto se vio reflejado en este periodo. Reuniones truncas, licencias particulares, denuncias de por medio y hasta un presupuesto que aún no tiene forma, son los condimentos que cerraron el ciclo Castro en aquel departamento. Pero ni bien puso un pie en la intendencia, Maza puso el grito en el cielo: "Está bastante complicado el municipio".

Según comentó el nuevo jefe comunal a Canal 13, la situación es oscura. "No tenemos herramientas, los obreros no pueden hacer trabajo, es vergonzoso y lastimoso. Angaco me dio la posibilidad de gobernar y vamos a tener que salir a buscar cosas para ponernos a trabajar porque no tenemos nada", señaló el resignado Maza que este miércoles, a las 20.30, tendrá su acto de asunción.

Noticias Relacionadas Transición en Angaco: silencio de los nuevos concejales ante la invitación de Castro

Por otro lado, el intendente comentó que había en cartera varios planes para realizar con las 20 movilidades con las que dispone el municipio, algo que tendrá que cajonear porque, según comenta, "están en pésimas condiciones". Además, asegura que esto imposibilitará que se presten algunos servicios necesarios.

Noticias Relacionadas Aseguran que por licencia de Castro se demora en el presupuesto 2020

Por esto, Maza adelantó que tendrá que salir a pedirle al gobernador algunos recursos, algo que ya venía haciendo como diputado. "El gobernador me decía que todavía no asumía y ya está pidiendo. Esta vez voy a tener que pedir más porque aquí el que no pide no avanza", señaló.

Sin embargo, Maza señaló que las ganas de trabajar están. "Más allá de la situación del municipio estamos ante una etapa nueva, con gente nueva y con ganas de sacar el departamento adelante. Vamos a trabajar en nuestro proyecto y lo demás quedará bajo una auditoría", señaló.