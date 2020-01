Kicillof no podrá pagar el primer vencimiento de deuda

Junto a su ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó en conferencia de prensa que no podrá pagar el vencimiento de deuda previsto para el 26 de enero debido a que la gestión anterior, de María Eugenia Vidal, no dejó los fondos suficientes.

El monto total ronda los 275 millones de dólares. Kicillof dijo que quiere "honrar" los compromisos asumidos pero "en este momento no hay capacidad para hacerlo". Agregó que se necesita el consenso del 75% de los tenedores de los bonos en cuestión.

“Lo que vuelve insostenible la situación financiera de la provincia es el fuerte endeudamiento del Gobierno anterior. En estos cuatro años de gestión, vencerán 8.800 millones de dólares, solo este año serán 3000 millones", advirtió el gobernador, cargando contra su antecesora.

"Lo que se ha ofrecido no es cambiar las condiciones, sino postergar el pago", insistió el ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Asímismo, cuestionó nuevamente a la oposición por haber obstruido la capacidad recaudatoria de la provincia, al haber modificado la ley impositiva que él propuso.

Por otra parte, Kicillof consideró que primero "hay que volver a crecer" para después poder cumplir con los compromisos asumidos por administraciones anteriores. "Esto no es una receta ideológica o política, es claro, porque si la provincia genera más valor, la capacidad de pago crece. Y nosotros al contrario de la gestión anterior, no queremos tener compromisos que no podamos cumplir", señaló.