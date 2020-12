Roberto Basualdo: 'Hoy tendríamos que estar hablando de otra cosa'

El extenso debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se lleva a cabo en el Congreso de la Nación. Con media sanción en Diputados, ahora el tema se debate en Senadores, donde hizo uso de la palabra Roberto Basualdo. El sanjuanino, como había adelantado, se opuso a la ley y dijo que 'este no es el momento para discutir este tema'.

'Más allá que considero que no es el momento, el presidente lo prometió en campaña, no sabíamos que iba a haber una pandemia, en la calle sabíamos que esta ley iba a despertar muchas pasiones, gente que iba a apoyar de un modo y de otra, más allá de que hay cuestiones irreconciliables, hoy no era el momento pero tenemos que votarla', dijo Basualdo.

También hizo referencia al estudio que realizó con profesionales y reconoció que hubo desconocimiento del tema. 'Empecé a invitar a especialistas que pensaban de una manera y de otra, yo tenía un pensamiento más amplio y cuando empecé a escuchar a los especialistas me di cuenta que tenía desconocimiento', afirmó.

Por otro lado, destacó que 'nunca tuve una educación sexual, nunca me las transmitieron y peor, nunca se las transmití a mis hijas'. Dijo que es 'hoy tendríamos que estar hablando cómo hacer para prevenir, yo presente un proyecto para profilaxis, para prevención, deberíamos estar todos unidos previniendo y no se logró'.

Para finalizar, concluyó que 'esto no nos va a llevar a nada, por eso todo ese reconocimiento que tengo, con la mente amplia, voy a votar en contra. Después de 12 horas de debate deberíamos trabajar todos unidos para poder tener un proyecto decente'.