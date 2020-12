Fernández aseguró que el caso Nisman se trata de un suicidio

Durante una entrevista el mandatario de los argentinos aludió al caso Nisman. Es así como Fernández aseguró su postura e indicó que esta seguro que se trató de un suicidio a pesar de que al principio dudo mucho del caso.

A través de una entrevista al medio Radio 10, es que expresó: “Como la Justicia va cambiando de acuerdo al momento político, llega un momento donde uno no sabe a quién creerle, el ciudadano común no sabe a quién creerle. En el caso Nisman, yo estoy convencido de que fue un suicidio; después de dudarlo mucho eh, no voy a mentir, después de dudarlo mucho”.

Hace un tiempo el presidente hizo publica su opinión respecto al documental de Netflix que refleja la muerte del Fiscal. Sucede que luego de ver “Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía” aseguró “hasta el día de hoy, dudo que se haya suicidado”.

Sin embargo, ahora aludió y aclaró que con las pruebas que hay sobre la mesa no dan lugar a pensar en que hubo un asesinato. En la misma entrevista aprovecho para denunciar que en algunos medios de comunicación actual como "operadores políticos" en la justicia.