Interna del PJ: La lista de Juan Carlos Gioja también hizo impugnaciones

"La lista Todos Unidos presentó irregularidades en 21 de las 22 juntas departamentales, en los candidatos al Consejo Provincial y al Congreso", señaló este miércoles al mediodía el giojismo en un comunicado de prensa, en el marco de la interna por la conducción del Partido Justicialista.

Más temprano, la Lista Todos Unidos, que lidera el gobernador Sergio Uñac, había dado a conocer una serie de impugnaciones presentadas contra la Lista Celeste y Blanca Lealtad Justicialista que encabeza Juan Carlos Gioja con el respaldo de su hermano José Luis. Más tarde se comunicó que también hubo presentaciones en el sentido inverso.

Ahora deberá resolver la Junta Electoral del PJ, cuya legitimidad está puesta en duda por el giojismo ante la Justicia Federal con Competencia Electoral. En caso de llegar a las urnas efectivamente, la cita será el 15 de marzo.

El comunicado del giojismo indicó que la lista oficialista "no presentó candidatos en un departamento y tampoco se presentaron avales para los candidatos de otro". Y que "en el resto de la provincia se impugnaron candidatos que no son afiliados, como también avales de personas que no figuran en el padrón".