Gioja cruzó a Orrego por la Emergencia Hídrica: "No lo haga un tema electoral"

Este martes por la tarde comenzó la sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar entre otros temas, la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. En este contexto, el diputado de Cambiemos, Marcelo Orrego, pidió "por favor que se trate el proyecto de ley para declarar de Emergencia Hídrica a la provincia de San Juan". Ante este pedido, el legislador José Luis Gioja remarcó que "no lo hagamos un tema electoral a este tema de interés central para muchos".

"El tema que está planteando Orrego es uno trascendental no solo para San Juan, por lo que no es un tema para discutir en 4 minutos o menos", comenzó Gioja. Seguidamente, el diputado argumentó que la problemática "no es algo para resolverlo en un diálogo de 10 minutos, con lo cual le pido que no hagamos de este tema algo electoral". "El Estado nacional como siempre va a dar una mano y vamos a poder salir adelante, sin demagogia y sin politiquería", cerró el legislador del Frente de Todos.

Por su parte, el diputado Orrego argumentó que "San Juan está en un estado de indefensión con relación a los recursos hídricos. Esto afecta enormemente a la producción, también por supuesto al empleo porque necesitamos mano de obra en la cosecha". "El tema de poder acceder al proyecto de ley de la Emergencia Hídrica es fundamental porque se van a poder obtener partidas especiales", detalló el legislador.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, puso en consideración del voto de los legisladores si se incluía en el debate o no lo expuesto por Orrego. La votación finalizó con 77 votos negativos y 56 afirmativos, por lo que no se dio lugar a su pedido.

La sesión de este martes fue acordada entre el bloque del Frente de Todos y el bloque opositor de Juntos por el Cambio, con temas de consenso. Sin embargo, el inicio del tratamiento del temario se retrasó más de tres horas por la cantidad de pedidos de apartamiento del reglamento para incluir nuevas iniciativas, entre las que estuvo el pedido de Orrego.