Allende contra la "mezquindad política" en pleno debate del Presupuesto

En el medio de una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, el legislador sanjuanino Walberto Allende destacó la necesidad de que el país tenga el Presupuesto Nacional aprobado. Por ello en su discurso, valorizó las obras que realizan en conjunto el Gobierno Provincial y Nación. En este caso resaltó como ejemplo, la construcción de viviendas para los damnificados por el terremoto de 2021.

Durante su discurso, Allende expresó que no deja sorprenderse con algunos economistas, a los que acusó de hacer un análisis simplista de la situación. “Parece ser que ninguno de ellos ha tenido que ver en los últimos años con la situación de la Argentina. Me parece que tiene que existir un llamado a la reflexión de muchos de los diputados de la actual cámara que la componen ex gobernadores, exministros del Ejecutivo del Gobierno nacional, ex ministros de gobiernos provinciales y muchos ex intendentes de localidades que saben la importancia que tienen por contar con el presupuesto”, mencionó.

“Todos saben que el Presupuesto de la provincia y de los municipios va atado al presupuesto nacional”, agregó Allende. Además, el de 9 de Julio destacó el trabajo coordinado entre el gobierno provincial y nacional en la realización de diversas obras como las viviendas, la ejecución del Acueducto Tulum, la futura terminal de ómnibus y el aporte para el transporte público de pasajeros.

“Nosotros el 18 de enero de 2021, en un poquito más de 20 segundo, el terremoto que azotó a San Juan se llevó los sueños y años de esfuerzos de muchas familias, que de la noche a la mañana se quedaron viviendo debajo de una mora. Fue en conjunto entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Aquellos que tienen responsabilidad de gobierno saben lo que cuesta ejecutar y poner en obras las viviendas. En San Juan se están ejecutando casi 5000 viviendas. No se puede privar, por mezquindad política, a la Argentina de tener el presupuesto”, cerró.