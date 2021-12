En Mendoza pusieron como ejemplo el Acuerdo San Juan

El Consejo Económico y Social de la provincia de Mendoza cerró el año sin votar un solo proyecto y por ello en la vecina jurisdicción pusieron al Acuerdo San Juan como un ejemplo a seguir. A través de una nota publicada en diario Los Andes, la autora Fernanda Verdeslago Wozniak propuso lo que tildó como una “comparación odiosa”, ya que las definiciones se postergaron para el 2022, a diferencia de San Juan.

Según explica la autora de la nota, el Consejo Económico, Ambiental y Social (Ceas) es una iniciativa del Gobierno provincial de Mendoza, no vinculante, para generar alternativas de acuerdo a las problemáticas de Mendoza. En ella, unas siete comisiones pulen una propuesta determinada para someterla a votación de los miembros.

De acuerdo a los hechos, a un año de la primera reunión del plenario, las definiciones en torno a los resultados iban a llegar este mes, pero finalmente fueron postergadas para 2022. En contraste, el Consejo Económico y Social (Ces) que promovió el Gobierno Nacional y Acuerdo San Juan, el órgano que impulsó Sergio Uñac para la pospandemia, sí avanzaron en concreciones.

De todos modos, el Gobierno provincial de Mendoza defiende su metodología y advierte que estos órganos no con comparables porque cada uno tiene sus particularidades. Cabe destacar que el Ceas fue una de las promesas de campaña de Rodolfo Suárez y una ley concreta el año pasado. Luego de tiempos de reglamentaciones y puesta en marcha, el órgano consultivo que piensa en Mendoza hacia el futuro comenzó en junio a estudiar propuestas distribuidas en siete equipos de trabajo con un eje temático claro.

Cabe destacar que el Acuerdo San Juan (ASJ) y el Consejo Económico y Social (CES) surgieron también desde los poderes ejecutivos. Hay que aclarar en este punto que el órgano colegiado en San Juan surgió como una usina de ideas para la pospandemia. Y para el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez, ahí radica la principal razón por la que no hay que hacer comparaciones. “Todos los órganos tienen sus particularidades, no son comparables. No tienen como naturaleza tratar temas coyunturales, podemos utilizarlos como consulta, pero en general funcionan con políticas de largo plazo. No están pensados para solucionar la coyuntura porque no son para gobernar. No es vinculante porque estaría supliendo funciones de los otros poderes”, agregó el funcionario provincial en diálogo con Los Andes.

En San Juan se convocaron a 70 sectores y se armaron 10 mesas intersectoriales. Como resultado a un año de la convocatoria se exhiben 20 acciones. Entre ellas están el nuevo sistema de transporte, una reducción considerable en los ítems de la boleta de energía eléctrica y la unificación de políticas para generación de empleo, de acceso al crédito y reactivación de la economía. El tema impositivo se trabajó fuertemente en ASJ y se avanzó hacia algunas disminuciones. Se convocó en marzo del año pasado, en julio se empezó a trabajar con las mesas y en octubre se dieron las primeras concreciones.

“Acuerdo San Juan fue y es una decisión política, se convoca cada dos años y lo cierto es que la cúpula trabajó con mucha intensidad. Hubo mucho compromiso por parte de quienes integran las comisiones, sino no hubiera sido posible obtener resultados en plena pandemia”, afirmaron integrantes del Gobierno de Uñac al diario mendocino. En el caso del Gobierno Nacional se avanzó hacia el Consejo Económico y Social (Ces) que hace pocos días expuso resultados de los 10 pilares definidos en el teatro Cervantes, destacando una decena de mesas de trabajo. Uno de los aportes que se resaltaron en materia de transición energética es la propuesta para sancionar una ley de “Promoción de la Movilidad Sustentable”, que busca atraer inversiones por más de 8 mil millones de dólares y crear 21 mil puestos de trabajo.