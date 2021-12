Gattoni y la apertura giojista: ‘Esto no es una grieta, es un llamado a reforzar el diálogo’

La eliminación de las PASO, el pasado 16 de diciembre, detonó las diferencias dentro del bloque oficialista que decantó, en la mañana de hoy, en un nuevo bloque integrado por Juan Carlos Gioja, Leonardo Gioja y Graciela Seva. El producto de esta incisión política tomó el nombre de 'Frente de Todos San Juan' y será presidido por el diputado rawsino.

Por el caso, en la tarde de este martes, el vice gobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Roberto Gattoni, en ausencia de Uñac dialogó con el móvil de Canal 13 y dijo que esta situación no representa una ‘grieta’ en el oficialismo.

“La decisión de irse no significa cerrar las puertas, nosotros siempre vamos la puerta abierta para que los que decidan volver al bloque. Tenemos un proyecto de provincia que tiene 18 años de ejecución y necesita de todos. Buscaremos trabajar lo mejor posible aunque sea en bloque separado”, expresó Gattoni.

El vice gobernador explicó que en el equipo de Gobierno hubo una escisión, por diferencias que los ha llevado a tomar una decisión con matices distintos. “Esto no es una grieta, es un llamado a reforzar el diálogo”, insistió el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia.

Estas diferencias, tuvieron su punto más crítico con la eliminación de las PASO el pasado 16 de diciembre, decisión que judicializó el giojismo, a la que la Corte Suprema no dio curso. Según explicó el compañero de fórmula de Sergio Uñac, la justicia ha dicho que no es instancia la Corte Suprema sino que se tiene que iniciar el trámite por los juzgados de primera instancia, “no se ha expresado sobre la validez o no de la impugnación” de las elecciones.

“Mi opinión personal es que todo se ha hacho de acuerdo a la ley pero ellos tienen el derecho de recurrí y ocupar todas las instancias judiciales que entiendan que es oportuno”, aseguró quien había insistido a los diputados habían más coincidencias que diferencias y que se podían resolver dentro del bloque.

Por ultimo aclaró que esta decisión no generará costos a la Cámara de Diputados, ya que estos bloques, que no ingresan por medio de las elecciones generales no están dotados de estructura. “Si se le diera una estructura de bloques se generarían gasto en la política, y lo que la gente quiere es que bajemos los gastos de la política”, dijo y agregó, “tienen todo el derecho a formar bloque pero no serán dotados de estructura, generando cargos a aquellos que no correspondan al partido político elegido, ellos se van con su secretario y su asesor”.