Nancy Picón: “Llegar al Congreso es el sueño de los abogados”

Se acercan las PASO 2021 y los partidos y frentes comienzan a proponer sus precandidatos a diputados nacionales. En el caso de Producción y Trabajo, hay dos nombres que comenzaron a sonar con fuerza: Nancy Picón y Susana Laciar.

Picón, actual diputada provincial, habló sobre esta posibilidad en Canal 13 y dijo que “es un halago, pero aún no es el momento de hablar de candidaturas”. Sin embargo, sostuvo que llegar al Congreso de la Nación “es el sueño de los abogados, es la casa de las leyes”.

Además, destacó el espacio de las mujeres en la política y dijo que la figura con la que se identifica a nivel nacional es Patricia Bullrich.

“Por ahora, es momento de armar los frentes, el presidente del partido, Marcelo Orrego está en eso junto a las autoridades. Queremos armar un frente que sea una buena opción para la sociedad. Presentar una buena plataforma de gobierno para convencer a los sanjuaninos que este es el camino. Hoy es pronto hablar de candidaturas”, comentó.

Para Picón, llegar al Congreso de la Nación es “el sueño de los abogados, es la casa de las leyes”. Sin embargo, se mostró cauta con una eventual precandidatura. “Ya donde estoy es un sueño cumplido, con más de 48 proyectos presentados en un año. Más allá que ninguno tuvo tratamiento. pero haber presentado esos proyectos que tienen que ver con género, discapacidad, endometriosis, por nombrar algunos, para mí ya es un sueño”.

“Si es acá, en Nación, o donde sea que me toque estoy agradecida ala política y feliz del lugar que tengo. Es un trabajo que llevo con mucha responsabilidad y trato de que así sea, de estar siempre que me piden y cerca de los que más me necesitan”, agregó.

La dirigente también destacó el lugar de las mujeres en la política. “Hace poco aprobamos la ley de paridad de género. Fue una ley necesaria, pero prefiero que me elijan por mi capacidad y no por ser mujer. Las personas en todos los ámbitos deben ser elegidos por su capacidad, pero a las mujeres nos cuesta más”, aseguró.

En este sentido, invitó a las mujeres a participar en política. “Es muy linda, atrapante y cambia realidades. Es cierto que por ahí la política está mal vista y recibimos enojos par parte de la sociedad y está bien. La gente está enojada con la política porque venimos atravesando un duro momento en el país y la provincia. Estamos atravesando un momento muy complicado con un gobierno que ha despegado los pies de la tierra y no puede sentir las necesidades de los argentinos. Es entendible el enojo con la política”, analizó.

Consultada sobre su referente a nivel nacional, la diputada de Producción y Trabajo dijo que se identifica con Patricia Bullrich. “Es una mujer que de verdad puso a la seguridad en un lugar especial. Ha sido muy respetada y a pesar de que ha pasado el tempo es una mujer respetable, las fuerzas de seguridad la valoran y es por algo. Ella sigue generando admiración en quienes fueron las personas que representó y algo debe haber. Es una mujer importante, interesante y habrá que ver con el tiempo que pasa”, indicó.

Además de Picón, la otra candidata que suena en el partido conducido por Marcelo Orrego es Susana Laciar. Se trata de una mujer consolidada dentro de este espacio que fue diputada por San Juan y también candidata a vicegobernadora junto a Marcelo Orrego para las elecciones generales del 2019.

Se espera que dentro del frente opositor también conformen listas otros candidatos como Rodolfo Colombo y los demás integrantes del espacio.

El próximo 29 de junio son las inscripciones de candidaturas, según estableció el calendario la Justicia Electoral.