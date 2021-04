Martin Turcumán: “Orrego debe ser gobernador en 2023"

El líder del partido ADN, Martín Turcumán apuntó al armado de un gran frente opositor de cara a las elecciones legislativas este año. De esta manera, cree que es necesaria una unión en busca de disputarle al oficialismo la renovación de bancas en la Cámara de Diputados.

Además, dijo que esto servirá e antesala para las elecciones generales del 2023 y sostuvo que Marcelo Orrego debe ser gobernador. “Tiene que ser gobernador. Es el que está mejor parado frente a la sociedad. La gente tiene buen concepto de él. Ha tenido dos gestiones municipales que han sido evaluadas por la sociedad y los resultados están al a vista. Es la persona que está mejor preparada para lograr la alternancia”, sostuvo.

Turcumán cree que la unión opositora es la clave para vencer al oficialismo. “Estamos dejando en claro que este grupo de partidos y dirigentes quieren formar un frente único y opositor que este año podamos enfrentar al Justicialismo y vencerlo. Esto parte de un diagnostico que se tiene y que se ha coincidido en que la causa de todos los males de la provincia viene de la falta de alternancia en el poder”, dijo en Banda Ancha.

“La provincia hace más de 20 años está gobernada por el Justicialismo. Resolviendo ese tema se le puede dar solución a muchos problemas de la provincia. A partir de ahí y, dando una lectura correcta a las ultimas elecciones, hoy la oposición está en condiciones de asumir el compromiso de ganar las elecciones”, sostuvo.

Sin embargo, Turcumán aclaró que la situación a nivel nacional también influye en la problemática local. “Creemos que el Frente Todos está pretendiendo convertir a la Argentina a un sistema de gobierno autocrático. Con toda la gravedad de la problemática y sumado a la lectura de las últimas elecciones y a la situación actual, lo más inteligente seria juntarnos”, insistió.

Pese a que algunos sectores opositores, como el del propio partido Producción y Trabajo, se mostraron reticentes al armado de un gran frente, Turcumán cree que la unión va a prosperar. “En la política todo es desconfianza, temor y cuesta moverse. Pero cuando transcurra el tiempo los dirigentes tenemos que estar a la altura y discutir esta posibilidad. No unirse seria pensar más en los intereses personales y partidarios. Si hoy pensamos en los intereses de ese sector de la sociedad, que tiene un profundo sentido republicano y los queremos representar dignamente, tenemos que estar juntos. Eso dependerá de que hagamos los dirigentes, qué condiciones pongamos, cuáles no. Hoy debemos ir sin condicionamientos a formar un frente único. Que tenga ideas, propuestas”, analizó el dirigente.

Para el referente opositor, otro argumento válido para considerar la unión opositora es que la gente no quiere terceras opciones. En sentido, analizó que en las tres elecciones en las que participó, quedó tercero. “Hoy han cambiado muchas cosas, primero la problemática que tenemos a nivel nacional, el ir por todo, atentar contra la república es uno de los fundamentos y segundo que hay un cambio de conducción en Producción y Trabajo, el principal partido opositor en San Juan. “Hay que probar. Ya no está Roberto Basualdo y hay que ver si hay otras fórmulas posibles en la oposición", señaló.

En cuanto a una posible postergación de las PASO, el dirigente se mostró convencido de que hay que llevar a cabo el proceso electoral. Si bien, reconoció que tal vez sea necesario trasladar el acto eleccionario para evitar contagios masivos por la segunda ola de Covid 19, sostuvo que “sería una macana” no votar.

Además, dijo que es necesario discutir la reforma del sistema electoral y político del país. “Deberíamos tener hace tiempo un mecanismo que nos permita votar por el celular a través de la aplicación Mi Argentina. Tendría que ser factible la boleta única. Estas reformas se debieron debatir antes para que nos arriesguemos sanitariamente en esta ocasión”, analizó.

Por último, reafirmó que mantiene su postura crítica al gobierno de Sergio Uñac en San Juan y que no coincide con la idea de provincializar las elecciones legislativas. “Al gobierno provincial le cuesta mucho defender algunas cosas que se hacen a nivel nacional por eso quieren provincializrla. ¿Quieren hacer creer que ellos no son parte de este gobierno? ¿Quieren separar a San Juan de la Argentina y decir que no tienen nada que ver con Alberto Fernández?”, cuestionó.