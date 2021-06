"Uñac me pidió reactivar el Parque Industrial de Chimbas"

La flamante secretaria de Industria de San Juan, Adriana Vargas, pasó por Banda Ancha y contó cuáles son sus primeros objetivos al frente de un área clave para el desarrollo productivo de la provincia. De cuna peronista y con varios años de experiencia en la órbita del Ministerio de Producción, asumió en reemplazo de Alejandro Mestre el pasado viernes, y este martes ya se encuentra en funciones en su nuevo cargo.

Vargas recibió las primeras instrucciones por parte del Gobernador, Sergio Uñac, con quien mantuvo una reunión el pasado viernes en Casa de Gobierno, luego de asumir en su nuevo cargo.

Reactivar el Parque Industrial de Chimbas fue uno de los pedidos explícitos del mandatario sanjuanino a la nueva funcionaria. “El Gobernador pidió seguir con la gestión y desarrollar políticas publicas necesaria para darle valor agregado a la producción local, para sustentar y crear empleo. Y uno de los mensajes más importantes es reactivar el Parque Industrial de Chimbas para reflotarlo”, comentó.

En este sentido, dijo que buscan atraer a nuevas empresas para ocupar varios terrenos que se encuentran disponibles en uno de los principales polos industriales de la provincia. “La idea es volver a ocupar esas fábricas o industrias. Se está preparando el pliego para la pavimentación del parque, para que este bien presentado, hermosearlo y atraer inversiones. Se está haciendo un relevamiento sobre cuáles son los lugares que pueden ocupar industrias que quieran invertir”, señaló.

Para Vargas, pese al duro momento económico que atraviesa el país, hay contexto de inversiones. Hay empresas de afuera y locales que están interesadas. Se busca que aprovechen las líneas y herramientas que brinda el Gobierno de créditos, subsidios, créditos no reembolsables, el bono fiscal, para respaldar a empresas que vienen a invertir que son muchas y son importantes. Sobre todo, en el rubro comercial, la producción de pistacho, fábricas de aceites de oliva, construcción, turismo, hay inversiones muy importantes. No solamente de la provincia sino también de afuera”, detalló la funcionaria.

“El contexto económico siempre es difícil, sabemos que no se puede apostar a ojos cerrados, pero al tomar estas herramientas pueden avanzar y no quedarse estancados. A estas empresas no les sirve estar estancadas. Esta ayuda del Gobierno permite reactivar eso y ayudar a la parte privada para generar empleo y activar la producción en general”, indicó.

Además, agregó que hay gran expectativa por el proyecto minero Josemaría que se encuentra a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental que permita iniciar con la inversión de más de 3.000 millones de dólares para la explotación de cobre en San Juan. “Es un efecto multiplicador en toda la economía de la provincia. Se está analizando a nivel nación también con funcionarios de la provincia, que participan de este proyecto y buscan reactivarlo”, comentó.

Vargas, espera en las próximas semanas mantener reuniones y convocar a los actores del sector productivo local para escuchar sus propuestas y generar un plan de acción. También buscará vincularse con funcionarios nacionales del área para coordinar estrategias y políticas.

Adriana Vargas comentó además su experiencia en el ámbito de la Producción y reveló su alineación política. “Yo soy peronista de cuna, de mi padre. Él ha sido gremialista de la Bancaria, mi hermana también es comprometida y está trabajando. Mi corazón es peronista mi esencia y mis orígenes”, comentó.

La funcionaria cree que su perfil se ha complementado entre o político y lo técnico para llevar a cabo este nuevo desafío al frente de la Secretaría de Industria. “De toda la vida tengo mi color político, soy contadora y tengo conocimiento en esta rama. Es un aprendizaje diario. La realidad económica y social va evolucionando permanentemente y hay que adaptarse a los objetivos y necesidades de todos, desde comerciantes, industriales, la gente, y responder siempre a los mensajes de alineamiento político”, dijo.

Trayectoria

Adriana Vargas cuenta con una trayectoria de más de 10 años en el ámbito del Ministerio de Producción. Empezó como coordinadora en el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas cuando dependía de Producción, en esa ocasión estuvo encargada del Censo Nacional de Encuesta de Hogares.

Luego se sumó como coordinadora en lo económico a cargo de lo que era el Índice de la Construcción. Posteriormente asumió como asesora del ministro Andrés Díaz Cano y hace más de 3 años estaba al frente de la Secretaría Legal, Administrativa y Contable de la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones que también depende del Ministerio de la Producción.

“Es un aprendizaje permanente porque me ha tocado ejercer funciones en diferentes áreas y uno se va nutriendo de los conocimientos que son útiles para hoy ejercer esta función”, desatacó la funcionaria.

En la entrevista, también comentó que el anuncio sobre su nuevo cargo fue algo inesperado. “Me dieron una responsabilidad y es un desafío muy importante en esta situación que está viviendo la industria y el comercio sanjuaneo en las actividades económicas en general”, señaló, sin embargo, aseguró que se siente acompañada por el ministro Díaz Cano y todo el equipo del Ministerio de la Producción de San Juan.