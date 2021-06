Martín Tucumán: ‘El gobierno de San Juan es kirchnerismo de buenos modales’

Este jueves, paso por el programa ‘La Justa’ el líder de ADN, Martín Turcuman y dejó definiciones certeras sobre el oficialismo y la oposición de la provincia. ‘El gobierno de San Juan es kirchnerismo de buenos modales’, aseguró uno de los creadores de Consenso Ischigualasto, al asegurar que también San Juan quedó afuera del mundo, al apoyar al Gobierno Nacional.

‘Yo no solo veo mal a la Argentina, lo veo mal a San Juan’, expresó sin dudar uno de los referentes de la oposición. Para Turcuman el hecho de que Uñac deslizara sus ganas de ir por un tercer mandato indica ‘el desprecio a las pocas consideraciones a las leyes’. Luego, el opositor insistió que el Gobernador si bien es ‘civilizado’, ‘en el fondo quieren manejar hegemónicamente todo el poder. No tengo dudas de que no le corresponde a Uñac, y lo digo como abogado y como político’.

‘La gestión de Uñac es mala, pero peor es la oposición’, soltó el líder de ADN que a pesar de haber tirado con munición gruesa contra la presente gestión, hizo autocrítica de todo el arco opositor. ‘Los opositores de San Juan somos todos patéticos. No hemos sabido enfrentar al oficialismo, no sabemos estar a la altura en lo que el sistema republicano expresa’, manifestó Turcuman que cerró la autocrítica diciendo que tendrían que abandonar las mezquindades.

Cuando fue consultado el hombre de ADN sobre si le gustaría o será candidato a diputado, no dudo en bajarse de una posible candidatura. A su vez señaló que hay buenos cuadros políticos en la oposición para representar en las Legislativas.

Por último, Turcuman se refirió a la relación con uno de los referentes de Producción y Trabajo, como Fabian Martín. Del intendente de Rivadavia contó que las conversaciones no prosperaron, pero todavía tiene esperanza de reflotar las conversaciones.