Habemus candidato: Consenso Ischigualasto irá al frente con Marcelo Arancibia

Sábado de confirmación de candidatos de cara a las elecciones legislativas 2021. Los nombres se van revelando en cada lista, y se van acabando el terreno de las largas especulaciones. Por el lado de Consenso Ischigualasto confirmaron a Canal 13 que el que irá a la cabeza será Marcelo Arancibia. Aún falta confirmar los otros dos lugares, pero la espera será corta en esta ocasión.

La tercer fuerza política de la provincia, eligió al abogado y ex presidente del Foro de Abogados por su experiencia y por ser un hombre al que no le ‘quema’ estar al frente en la dura pelea con el Frente Todos y Juntos por el Cambio. Además el abogado traería los votos de los Autoconvocados. De hecho, el pasado viernes en Banda Ancha el flamante candidato y representante del GEN en el frente, aseguró que “estaba dispuesto a representar este espacio”.

El experimentado Arancibia, fiel a su estilo, afirmó “podemos defender lo que no ha defendido la oposición en la provincia”. Para el abogado, “votar a Consenso Ischigualasto es votar a una oposición a nivel nacional que será capaz de defender en la Nación, lo que la oposición en la provincia no supo defender. En San Juan la oposición no se le para de frente al Gobierno Nacional”.

Dos nombres fuertes del frente que quedarían afuera son Nancy Avelín y Martín Turcumán. En el caso de la experimentada dirigente, con pasado en la Cámara Baja y Alta, Consenso Ischigualasto decidió que no fuera la representante. Sorprende más el caso del líder de ADN. El joven dirigente fue candidato a gobernador en dos ocasiones, y parecía tener muchos pergaminos para ser candidato, pero finalmente esto no ocurrirá.