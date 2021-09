Antonio Falcón: "El 70% del país le dijo no a Cristina"

Tras las PASO, el presidente de la Unión Cívica radical en San Juan, Antonio Falcón, analizó los resultados en Banda Ancha. Para el dirigente opositor, el mensaje de las urnas fue un rotundo “no” a Cristina Fernández y el Gobierno nacional.

Además, destacó el resultado obtenido por el candidato de Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, pero señaló que se dedicó a criticar más a la oposición que al propio oficialismo provincial. Por último, se refirió a la escena política nacional con la participación de Facundo Manes en la interna de Juntos en la provincia de Buenos Aires y el llamativo resultado de Javier Milei.

“El 70% de la sociedad le dijo a Cristina: no te queremos. Ni a vos ni al que trajiste”, señaló Falcón tras la victoria de la oposición en la mayoría de las provincias. Sin embargo, dijo que “esto no significa que Juntos por el Cambio tenga asegurado el triunfo”.

“Estamos expectantes para ver que va a pasar. Si nosotros nos ponemos a pensar en los 14 años del kirchnerismo, pensamos que iba a redoblar la apuesta. Pero las primeras frases fueron: vamos a poner un compre nacional y vamos a hacer un plan de viviendas. Dos estupideces más. Pero dichas ahora por Alberto Fernández, que ya no le cree nadie, no tiene credibilidad”, manifestó.

El opositor, aseguró que las elecciones también fueron adversas para La Cámpora, uno de los sectores más fuertes del Kirchnerismo. “También fue derrotada en estas elecciones por el propio peronismo, que plantea cambios de gabinete como gestos. ¿En dos años destruyeron todo y en dos meses van a levantar todo sin plata? O ¿solamente nos vamos a dedicar a aumentar sueldos o a costa de planes?”, cuestionó.

En este sentido, el dirigente radical dijo que “tenemos que aprender de nuestros errores y nos damos cuenta que lo que viene tiene que ser distinto. Nosotros hemos mostrado algunos atisbos del país que viene, que es una Argentina con menos impuestos. Que el circulante o el dinero para consumo que exista sea menos descuento de impuestos a la agente. Porque si no seguimos alimentando este estado bobo que se puede gastar 60 mil dólares para que una persona vaya a votar, pero no tenemos vacunas o insumos. Y tenemos gobernadores que se jactan de decir que hay superávit en su gobierno”.

Y continuó: “pero también hay superávit de deserción escolar, desempleo, falta de inmueble. Esto es el sindicalista rico con obreros pobres. Hubo un voto claro en el que se manifestó un disgusto con el manejo de la pandemia, de la economía, de la seguridad. El salario sigue yendo por la escalera y los precios del ascensor. En el mundo no se explican como un país puede vivir con más del 50% de inflación”.

En cuanto a los resultados que dejaron las PASO en San Juan, Falcón aseguró que “el oficialismo logró ganar en San Juan y en las provincias donde hay una gran cantidad de planes sociales. Sin embargo, dijo que en “las provincias del trabajo” no han resistido. “Hay que mencionarlo, ha bajado 22 puntos el gobernador Sergio Uñac. Creo que sus sueños de tratar de legitimizar una cuarta elección murieron el domingo”, sostuvo.

No obstante, advirtió que desde la oposición ya están preparando una “acción declarativa” para ver si es constitucional que Uñac se presente en el 2023 nuevamente como candidato a gobernador. “Lo planteamos desde ahora. Primero en la Justicia provincia y después tenemos tiempo de llegar a la Corte de Justicia de la Nación. Pero queremos llegar a esta interpretación y que alguien nos diga si puede ser o no”, manifestó.

Por otro lado, analizó los resultados de la boca de urna obtenidos el pasado domingo. “Nosotros contratamos un boca de urna acorde a nuestro bolsillo. Muy chiquito. Queríamos saber en los lugares que sabíamos que íbamos a ganar, no solo por cuánto sino quién nos estaba votando. Y hubo una cantidad de votos de la tercera edad que no estaban obligados y fueron a votar. Y jóvenes que era primera o segunda vez que fueron a votar. En Capital hubo hasta 3x1, es decir, 140 a 20 votos de diferencia. En esos lugares vamos a tener que ajustar la fiscalización”, planteó.

También, el líder del radicalismo, se refirió al resultado de Consenso Ischigualasto en las PASO y al frustrado intento de unidad de la oposición en la previa de la elección. “Nosotros también hicimos el análisis de los votos. Pero durante la campaña, Marcelo Arancibia se dedicó a pegarnos a nosotros y no al gobernador. Marcelo compartió la cartelería que había contratado el Frente Todos en todos lados. Y empezamos a ver a Marcelo Arancibia en esos carteles, en los mismos espacios. ¿Que hubiera pasado si estaba con nosotros?”, indicó.

Sin embargo, resaltó el 8% de los votos con los que se alzó Arancibia el pasado domingo. “Está muy bien el 8%, pero hay que mantenerlo. En noviembre, es blanco o negro. Es el voto útil. Y nosotros calculamos que habrá más votos para nosotros”, aseguró.

Por último, destacó el resultado obtenido por el radical Facundo Manes en la interna de Juntos en la provincia de Buenos Aires. Si bien, el candidato radical perdió ante Diego Santilli, el dirigente sanjuanino aseguró que fue una buena elección. “Manes aportó casi 900 mil votos. Eso demuestra que el revitalizo profundamente al radicalismo y nos puso nuevamente adelante. Y eso necesitaba en la provincia de Buenos Aires el radicalismo, un liderazgo con expectativas y creo que lo logró Manes. Facundo y su actitud demostró que a Axel Kiciloff le va a costar bastante remontar esos 5 puntos de diferencia”, dijo.

También, mencionó que llamó la atención el resultado obtenido por el candidato libertario Javier MIlei. “Él tiene el problema de insultar al sistema y estar dentro del sistema, es para analizarlo. Pero no le ha ido mal. Va a ser diputado. En San Juan hay un fenómeno libertario de derecha. Los estamos viendo en la facultad de sociales. Y acá los libertarios están dentro de Juntos por el Cambio y trabajan mucho, son muy jóvenes”, señaló.

Falcón analizó la situación de la escena política nacional que queda tras las PASO. “Este país tiene que tener un nuevo pacto, no tiene que dividirse. Es inviable Buenos Aires así. Pero además es injusto para el interior. Estoy podrido de los problemas del bonaerense. Ahora las cosas van a cambiar para Buenos Aires, pero no para nosotros. Para nosotros no hay nada. Estoy cansado, estoy podrido. Porque la vista hacia el interior es una vista despectiva, es histórico. No puede ser que nosotros siempre paguemos los platos rotos. Nunca tomamos la copa de champagne”, indicó.

Por último, adelantó que buscan concretar la visita de referentes a nivel nacional del radicalismo antes de las legislativas del 14 de noviembre. entre ellos, los que suenan para llegar a la provincia son el presidente del radicalismo a nivel nacional, Alfredo Cornejo y Martín Losteau.