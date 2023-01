Orrego: 'Larreta es uno de los hombres presidenciales que tiene el espacio'

Recientemente se llevó a cabo un encuentro nacional de los representantes de Juntos por el Cambio encabezado por Horacio Rodríguez de Larreta. Del mismo participó uno de los diputados nacionales que tienen la provincia de San Juan, asegurando que el jefe de Gobierno de CABA es uno de los potenciales candidatos a presidente que tienen en el espacio.

Marcelo Orrego, diputado nacional por JxC, contó en Banda Ancha cómo vivió este evento que contó con los diferentes dirigentes que tiene el partido a lo largo y ancho de la República Argentina. Cabe destacar que el encuentro en cuestión se dio durante el pasado jueves 15 de diciembre en Costa Salguero.

'Era un evento que estaba pactado desde hace un tiempo. Lo que hizo Horacio fue cumplir con esa premisa que se había pactado a principio de año. Me parece que se vivió con alegría y tranquilidad, con la posibilidad de tener ese carácter federal que tan importante es en esots tiempos. En la previa se pudo discutir distintas ideas, hacer un diagnóstico de lo que esta pasando en Argentina y la conclusión en términos calendario de un año que por supuesto también comienzo más fuerte el trabajo para el futuro', expresó.

Siguiendo sobre el futuro que tendrá el espacio, si bien decidió no confirmarlo al 100% hasta que la propia autoridad lo comunique, Orrego reconoció que Larreta es uno de los que tienen grandes chances de candidatearse para presidente.

'El no lo ha dicho todavía pero es uno de los hombres presidenciales que tiene este espacio político y me parece que lo hace saber. Sería irrespetuoso decir que ya es candidato cuando él todavía no lo ha dicho. Esperaremos el momento, seguramente el tiempo irá reflejando lo que hasta el momento viene haciendo. Claramente es uno de los hombres que pueden ser candidatos', sentenció.