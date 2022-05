Colombo en Banda Ancha: ‘Marcelo reúne más hoy el consenso general que Fabián’

Este lunes en Banda Ancha pasó Rodolfo Colombo y aseguró que Orrego está por encima de Fabián Martín, en cuanto a consideración del partido y la gente. ‘Marcelo reúne más hoy el consenso general que Fabián’, manifestó.

Sobre el ex intendente de Santa Lucía aseguró que no solamente reúne el consenso en el partido, sino que, en la calle, en el contacto con los sanjuaninos es bien considerado. ‘Lo vemos cuando vamos a cualquier rincón de San Juan, hay muchos que son, no me incluyo, candidatos, pero con respecto a él la gente le pide que no afloje’, sostuvo el experimentado referente político sobre la popularidad de la que goza hace ya un largo tiempo Orrego.

Consultado sobre otro de los referentes con los que cuenta la oposición sanjuanina, como lo es el actual intendente Fabián Martín, Colombo manifestó: 'Es excelente tiene las mismas posibilidades de Marcelo en cuanto a candidatura, pero Marcelo reúne más el consenso general’. De todos modos, inmediatamente aclaró: ‘Eso es buenísimo, tener dos candidatos con posibilidades a ganar’.

Por otro lado, Colombo se separó de las especulaciones de candidatos de cara a las lejanas elecciones del 2023. ‘No pienso en candidaturas, hoy no hay reglas de juego en San Juan. El mayor problema que tenemos en la provincia, es la contradicción del gobierno que asegura que la eliminación de las PASO es negativa porque la gente no quiere votar más, y seguramente van a adelantar las elecciones. Sino querés que en San Juan voten dos veces para que desdoblas las elecciones, es sentido común esto’, expresó el dirigente de ACTUAR.

Y luego el dirigente aseguró: ‘En vez de estar hablando de los problemas de los sanjuaninos, estamos debatiendo el adelantamiento de las elecciones, la eliminación de las PASO. Hoy pensar en candidaturas es una irresponsabilidad frente a los problemas que hay’.

En el plano de la oposición a nivel nacional, el experimentado dirigente sanjuanino aseguró que hay varias figuras que son potencialmente candidatos de cara a las elecciones del 2023. En una lista del momento colocó a Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, y acto seguido aseguró que hay encuestas que dan a Juntos por el Cambio fortalecido, aunque también sostuvo que el partido debe hacer una autocrítica por la aparición de Milei.

Luego expresó: ‘No está mal que aparezca Milei, pero esperemos que no sea solo una aventura, es la gran duda de su espacio, nada se puede construir sobre lo negativo’, finalizó.