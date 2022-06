Con apoyo sanjuanino, Diputados aprobó la Boleta Única

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó con 132 votos afirmativos, 104 negativos y 4 abstenciones, el proyecto que establece la Boleta Única de Papel como instrumento de votación para todos los procesos electorales nacionales.

La iniciativa, tuvo un fuerte respaldo de la mayoría de los bloques opositores, excepto los bloques del Frente de Izquierda que se abstuvieron. El bloque oficialista del Frente de Todos no acompañó el proyecto.

De los seis diputados sanjuaninos solo dos votaron a favor, tres en contra y hubo una ausente. Los legisladores de Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego y Susana Laciar, votaron afirmativamente la norma. Mientras que los diputados del Frente de Todos, Walberto Allende, Fabiola Aubone y José Luis Gioja lo hicieron en contra. La diputada Graciela Caselles, también del oficialismo, estuvo ausente en la sesión del pasado miércoles.

El voto de los diputados sanjuaninos

La diputada Susana Laciar fue la única representante sanjuanina que hizo uso de la palabra durante el debate. En su discurso aseguró que la Boleta Única se trata de un gran desafío y que ‘hay sobradas razones para afirmar que con esta forma de votación gana el ciudadano y la democracia que con tal libertad puede ir y elegir cual es la oferta electoral que se encuentra en una sola papeleta y pueda elegir aquella que se compatibiliza más con su sentir y su pensar’.

Además, destacó señaló que este sistema es más transparente, equitativo, y menos costoso. También destacó que habrá boletas especiales para personas no videntes.

La legisladora también a la oposición por no acompañar la iniciativa. ‘Han cuestionado que no es tiempo para tratar esto, que hay cuestiones más urgentes para tratar. Vaya si los argentinos y los sanjuaninos en este momento saben de cuestiones urgentes. Díganle a su presidente que hay cuestiones urgentes que tiene que resolver, que tiene que gobernar y que eso es lo que estamos esperando todos los argentinos, que resuelva las cuestiones urgentes’.

‘Lo urgente no es incompatible con lo importante y lo importante es ganar en calidad democrática. No con el autoritarismo con los que algunos gobernantes de turno se manejan, ya han dado muchos ejemplos algunos diputados’, sostuvo.

Asimismo, Laciar hizo mención a la modificación de la ley electoral en San Juan. ‘Se modificó la Constitución al solo efecto de lograr otra reelección y de un plumazo, en diciembre pasado, se borraron las PASO. Atropellaron nuevamente la Constitución y solo para tratar de resolver internas que entre ellos mismos no pueden resolver’, dijo.

Por último, manifestó su voto positivo por la iniciativa.

Por su parte, los diputados oficialistas de San Juan, ya habían manifestado días antes su intención de no acompañar esta medida. Fabiola Aubone, expresó en Canal 13 el pasado lunes 6 de junio su postura en contra de esta iniciativa. Dijo que esperaba un debate más amplio, que el sistema era poco transparente y que había poco tiempo para implementarlo antes del 2023.

ASÍ ES LA BOLETA

El proyecto opositor planteó un modelo similar al que rige en la provincia de Córdoba. La implementación de la Boleta Única de Papel regirá para cargos nacionales. En caso de que se aplique la ley de simultaneidad, habrá dos boletas: una para cargos nacionales y otra para los provinciales. Ejemplo de Boleta Única

Asimismo, el modelo elegido incluye un casillero de voto de lista completa para las elecciones generales, con el logo partidario al lado. Vale aclarar que esta opción no correrá para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. En esta instancia, se utilizará la denominación de la lista interna.

Además, si una agrupación no presenta candidatos para una categoría, esto deberá quedar aclarado. En el espacio correspondiente se deberá incluir la inscripción "No presenta candidato". Otro dato: el modelo no incluye un casillero para el voto en blanco.