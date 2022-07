Seguí: 'Una candidatura de Cristina o Macri no sería bueno para el país'

Desde el 2003 a la fecha el Kirchnerismo y el Macrismo han gobernado el país en los últimos 19 años. El dirigente del GEN Diego Seguí se expresó al respecto y pidió un cambio en las próximas elecciones 2023.

'Creo que una candidatura de Cristina Fernández o de Mauricio Macri no sería bueno para el país. No creo que la sociedad apueste por una redición. La Argentina va a salir, es un ciclo que se cambia y se supera. Me parece que lo que viene es otra cosa'.

Al tiempo que vio con buenos ojos una posible candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. 'Larreta viene con cuatro años de buena gestión, antes lo acompañó a Macri como jefe de Gabinete. Creo que viene desplegando una gran tarea en el ámbito ejecutivo. Hay una transformación en la gestión evidencia muy buenas, ahí tenés un candidato con mucha potencia'.