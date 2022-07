Fin de ciclo: Aranda tuvo que dejar el Directorio del Banco San Juan

Este martes en la mañana trascendió que el lunes 4 de junio el Gobernador de la Provincia dispuso mediante un decreto el cese en su cargo del Lic. Franco Aranda como Director Titular del Banco San Juan.

Primero fueron versiones hasta que a los minutos la noticia fue confirmada por fuentes oficiales incluso con la trascendencia de la copia del decreto que acredita la decisión tomada por el mandatario provincial. No trascendieron los motivos de la disposición aunque si diferentes versiones periodísticas. Este medio pudo saber que el martes 5 de julio el ahora ex funcionario del Banco San Juan ya no se presentó en su oficina

El decreto como ocurre con otras disposiciones similares, lleva la firma del Sub Secretario General de la Gobernación Marcelo Espósito y la Ministra de Economía Marisa López.