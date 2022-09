¿Franco Aranda más cerca de Gioja que de Uñac?

Este jueves en Banda Ancha el ex intendente de Capital y ex Director del Banco San Juan habló de cómo está su relación con Sergio Uñac y José Luis Gioja. El dirigente del Frente Renovador, Franco Aranda contó que habla cada tanto con el ex gobernador, mientras que desde que dejó su último cargo no ha tenido charla alguna con el gobernador.

Sobre el estado actual de su relación con el pocitano, Aranda comentó que desde antes de que se decidiera que sería reemplazado por Andrés Díaz Cano no hablaba con él. ‘Después me despidió del banco y no tuve comunicación con el’.

Consultado sobre si hay una charla pendiente con el mandatario, el ex intendente de la Capital contestó: ‘Yo soy un hombre de la política y trato de cultivar una amistad cívica en la política. Trato de dialogar con todos, incluso con la oposición, porque me parece que es sano’. Para luego asegurar ‘Para conversar hace falta dos’.

‘Con Gioja hablamos’, contó Aranda cuando el nombre del ex gobernador salió en la entrevista. Luego amplió contando que cada tanto se da una conversación vía telefónica con el diputado nacional. Ante la insistencia del conductor Daniel Tejada, su respuesta fue: ‘Es un diálogo político. Que yo converse con alguien de la oposición no quiere decir que este arreglando o algo, sino que es una charla enriquecedora para la política’, cerró.