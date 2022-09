Tras la denuncia en su contra Cornejo dijo que no tiene nada que esconder

El Diputado Provincial y Presidente del PRO sanjuanino Enzo Cornejo respondió en rueda de prensa a las acusaciones que en la justicia hizo un afiliado del partido por supuesto enriquecimiento ilícito en su contra.

Destacó que esto "es parte de la vieja política que se construye desde otro lado", respecto al denunciante Mario Enrique Ortíz, dijo que "es un personaje nefasto". Por otro lado destacó " justo pasan estas cosas hoy", en clara alusión a que la denuncia se planteó en medio de la llegada del Jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta a San Juan.

Ante los cuestionamientos desarrollados por el denunciante contra Cornejo expresó que: "yo voy a seguir actuando siempre como hombre de bien. Me enteré por los medios, son temas que no llevan a solucionar los problemas de los sanjuaninos. Son personas de la vieja política voy a actuar como actué siempre con la verdad. No hay nada que esconder."

El legislador provincial dejó en claro que la respuesta a la acusación la dejará en manos de sus abogados "somos personas que podemos mostrar donde vivimos y lo que hacemos" agregó.

Cerró cuestionando al denunciante: "¿lo viste a Ortiz en alguna actividad en los últimos diez años?"