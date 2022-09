Uñac: 'debemos recordar este día como uno de los más tristes de la historia reciente'

En la tarde de este viernes, cientos de peronistas se reunieron en la Junta provincial, donde Sergio Uñac acudió para encabezar un acto en el cual tuvieron como claro objetivo reflexionar sobre el ataque que padeció la vicepresidente Cristina Fernández. En este sentido el mandatario señaló que cada acción convocante es válida.

Del mismo modo aludió que su objetivo es poder bajar mucha tranquilidad la sociedad sanjuanina. A su vez añadió que ellos buscan respetar todos los pensamientos aunque 'me parece que hay una investigación judicial sí hemos visto todo lo que hemos visto no hay que dar en cualquier otro análisis, no sería muy prudente' aludió.

Otro de los puntos que abordo en su previa al ingreso a la Junta fue sobre que el lunes en la tarde habría una reunión de la liga de los gobernadores. Sobre la opinión de la oposición dijo que él no habló, pero si lo hizo el Ministro Alberto Hensel y que cada uno mostró su respecto y solidaridad en las redes sociales.

Ya en el interior del salón donde los cantos se hicieron escuchar en apoyo a Cristina, el presidente del partido a nivel provincial señaló que era una jornada óptima para revalidar los valores de la democracia. Sus palabras fueron dadas luego de discurso de Roberto Gattoni. Allí Uñac mencionó 'este ataque fue directo al corazón de la democracia porque es un ataque a la vicepresidente de la nación pende es un ataque a las instituciones democráticas de la República Argentina y del pueblo argentino'. En esta línea destacó la convocatoria para reflexionar sobre este atentado que significa 'el no respetar las diferentes ideas'.

En un enérgico el presidente del partido justicialista en San Juan sentenció 'nadie va a negar que nosotros somos parte del proyecto político que dirige Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández'. También señaló 'debemos decir que nunca más queremos este tipo de hechos de violencia'.

Al final mencionó que el ataque a la vicepresidenta 'deberíamos recordarlo como uno de los días más tristes de la historia reciente porque los argentinos no queremos y no nos merecemos dividir ideas con el uso de la fuerza y menos con el uso de las armas'. Por ello reforzó 'yo les propongo que nosotros seamos transmisores de un proyecto que tenga como norte la construcción de una sociedad más justa'.