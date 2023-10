Bullrich arremetió contra los cortes: 'La Argentina del paro permanente se termina'

Durante el momento en que los candidatos debían exponer sobre trabajo y producción, Patricia Bullrich habló sobre la etapa de gobierno de los Kirchner. De este modo fue contundente con sus palabras.

"Hace 20 años que la mafia política y sindical del kirchnerismo se llevan todo a su casa. Están en los bolsos de López, están en el yate de Insaurralde. Eso vos lo sabés", aludió. Luego de ellos expresó: "Un juicio laboral se lleva puesto una pyme. Un monotributista cobra una jubilación de porquería. Un empleo sólo se consigue en la informalidad. Por eso nosotros queremos sacarle la pata encima a la producción de verdad, como lo hicimos cuando fuimos gobierno".

También añadió "Nosotros defendemos a los que trabajan, no a los que bloquean empresas. Ustedes defienden a los sindicalistas que están con vos en la CGT, que todos los días cierran empresas y terminan con el trabajo argentino. Nosotros vamos a bajar impuestos al trabajo". A ello agregó: "Nosotros queremos hacer una verdadera ley para el trabajo informal. ¿Por qué? Porque hoy, si tenés trabajo informal o tenés planes sociales, no entrás. Una ley simple y clara para que puedan conseguir puestos de trabajo. Y vos Milei con Barrionuevo al lado no vas a hacer nada.".

Tras ello aseveró: "las indemnizaciones tienen que ser justas para las dos partes. Hoy no lo son. Y en el comercio, con el mundo, como te lo dije antes, no puede haber ningún tipo de tongolini". Sobre ello concluyó: "Con nosotros esa Argentina del paro permanente se termina. Viene una Argentina del trabajo. Una Argentina donde las familias puedan conseguir su empleo. Donde puedan vivir en felicidad y no estén todos los días extorsionadas por los gerentes de la pobreza".