Polémico audio: Paradiso denunció para que busquen al responsable

Durante la semana pasada comenzó a viralizarse un polémico video en las redes sociales. En el mismo se escuchaba supuestamente la voz de Emiliano Paradiso, hablando con alguien acerca de comprar votos para las pasadas elecciones. A pesar de haber asegurado en más de una ocasión que no se trataba de él, ahora la autoridad decidió radicar una denuncia formal.

Emiliano Paradiso, director de juventudes, habló con el móvil de Canal 13 para contar cuál fue la medida que tomó respecto a esta situación inesperada. Acerca de esto quien fue candidato a diputado por Rivadavia expresó que el pasado 16 de mayo presentaron una denuncia vinculada a este caso.

'El martes tomamos la decisión de generar la denuncia junto a mi abogado. El objetivo es desvincularme de algo que no es verdad. No solamente tiene que ver con la trascendencia política que puede tener, porque tiene la intención de dañar mi imagen, sino porque ya pasó esos límites y llegó a mi ámbito personal. Es una denuncia contravencional para que se pueda investigar que esa persona no soy yo y que se ha hecho un montaje. Ese es el motivo de hacer esta denuncia y hacer pública esta decisión', explicó.

Si bien en un momento dado parecía que este era un tema zanjado, este material audiovisual volvió a tomar relevancia. Según lo que mencionó Paradiso incluso algunos comunicadores lo vincularon a este audio, sin darle la chance de dar su versión para aclarar que realmente la que se escucha no es su voz.

'La denuncia se realizó el martes, es una contravención para desvincularme de esto y para que se investigue. Primero tuvo trascendencia política, después se hizo viral en redes sociales y el martes no sólo políticos sino también comunicadores, se han dedicado a vincularme a eso sin saber la verdad y sin darme la oportunidad de comunicarme', manifestó.

Por último, el director de Juventudes se refirió a quien piensa que podría haber creado este audio con el objetivo de dañar su imagen. Sobre este aspecto mencionó que podría provenir de cualquier sector de la política, sin especificar en ninguno.

'Soy un joven dirigente que hace tiempo que estoy en política y soy consciente de los desafíos que presenta ser candidato, ser visible en la sociedad. Se que la política tiene esto que yo lo llamo politiquería, que es ensuciar, mentir y generar prejuicios sobre las personas. Existen personas internas y externas que se hacen eco de esta situación sin consultar a la raíz', sentenció.