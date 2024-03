El ex Secretario General Juan Flores evitó hablar del supuesto pago de los U$D 14 millones

Canal 13 consultó al ex Secretario General de la Gobernación, actual Vocal Permanente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, sobre la información periodística publicada que asegura que durante su gestión en el Gobierno de Sergio Uñac se pagaron 14 millones de dólares a dos agencias de publicidad radicadas en Capital Federal.

Ante la consulta de Canal 13 sobre el tema la respuesta fue tajante: "No puedo hablar, no me corresponde, en la parte mía yo me excusado pero de la otra parte, lo que sea una denuncia periodística yo no puedo opinar de eso", manifestó con voz entrecortada.

Flores al ser insistentemente consultado dijo que: "Tiene que haber argumento para eso", concretamente sobre las firmas que supuestamente tienen las órdenes de pago de esa cifra.

-Alejandro Sánchez (periodista de Canal 13) : ¿Para usted no hay argumentos?.

-Juan Flores: "No sé que lo demuestren".

-Alejandro Sánchez: Pero la documentación está en las publicaciones periodísticas.

-Juan Flores: Si, si, pero despues....después hablamos.

Las publicaciones datan del 19 de febrero del año 2024 en el Diario Huarpe donde se aseguró que el Gobierno de Sergio Uñac, cuyo Secretario General de la Gobernación era Juan Flores pagó a dos agencias radicadas en Buenos Aires 14 millones de dólares en concepto de propaganda o pauta publicitaria.

Según esa publicación las mismas son Grupo Ischigualasto SRL y Contenidos y Entretenimientos SRL. Vale aclarar que tradicionalmente los fondos que destina el Poder Ejecutivo Provincial a propaganda como supuestamente ocurrió en este caso son autorizados y firmados por el Secretario General de la Gobernación, cargo que ostentó hasta el 10 de diciembre pasado Juan Flores.