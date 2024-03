Horas claves en la neutralización de la obra del Ecoparque de Capital

Tal como anunció en su discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de San Juan, la intendenta Susana Laciar, pasó por Banda Ancha y habló de la paralización de la obra del Ecoparque, que se inició con la gestión anterior en donde era el matadero municipal. La jefa comunal mencionó que reclaman una deuda de nación y en las próximas horas tendrán una reunión con la unión de empresas que están a cargo de la obra.

‘Entre hoy mañana estamos definiendo con quién está a cargo de la UTE a cargo del Ecoparque, un proyecto ambicioso la gestión anterior. Es una obra de Nación, pero con contratación directa del municipio con la UTE, es decir que, si el Gobierno Nacional no ha mandado fondos, el municipio tenía que hacerse cargo. Nos hemos hecho cargo’, contó Laciar.

La jefa comunal explicó cómo fue modificándose el costo de la obra: ‘Es una obra que empezó en $500 millones, se adjudicó en $581 millones, hubo una adenda de $117 millones y terminó en $632 millones. Es una obra que hoy está con redeterminación alrededor de los $1500 millones. Empezó en $500 millones y hoy está alrededor de los $1500 millones. Es una obra que está certificada un 45%’.

‘Desde la Nación dijeron que no hay plata. Entonces ese es el mensaje desde Nación, ese es el mensaje que recibe el señor gobernador y el que recibimos en el Municipio de la Capital’, narró Laciar y agregó que deben ser ‘absolutamente responsables con el erario de la Municipalidad, así que estamos hablando justamente con el proveedor, tomamos la decisión de neutralizar hace un tiempo y bueno, entre hoy y mañana nos contamos con quien está a cargo de la obra para determinar respecto de la misma’.

Sobre la situación, añadió que el municipio no puede seguir arriesgando las arcas frente a una hora en la que no tienen respuestas. ‘Ahora tenemos que ir a pedir a la Nación aquellos fondos que no vinieron y no podemos seguir poniendo fondos. Tenemos que ir a recuperar algo de $700 millones de la Nación, que habrá que actualizarlo y con el proveedor una deuda al día de hoy de 50 millones. Si sigue la redeterminación, sigo comprometiendo el erario municipal, son por eso las conversaciones y la necesidad de neutralizar’, sentenció la intendenta.