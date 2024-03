Peluc se refirió al 24M: "Tenemos que cerrar esa parte de la historia"

El diputado Nacional por La Libertad Avanza, José Peluc, fue entrevistado en el programa Banda Ancha, donde se abordaron diversos temas, incluida la conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Ante la pregunta sobre la repercusión del comunicado oficial del Gobierno Nacional en el que se muestra el testimonio desde otra perspectiva de la dictadura militar, el diputado libertario enfatizó la importancia de cerrar esa etapa de la historia, pero subrayó que no se puede hacer sin abordar todos los aspectos: "Tenemos que cerrar esa parte de la historia y no la podés cerrar sin un capítulo".

A pesar de no haber vivido directamente esa época, Peluc expresó su total oposición a los abusos políticos y también manifestó su disconformidad con las acciones de los montoneros. En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de buscar la verdad y abogó por cerrar la grieta que aún persiste en la sociedad: "Me gustaría que alguien venga y cuenta la verdad por el bien de Argentina, me gustaría que cierren esa grieta" destacó.

Asimismo, el diputado mostró su desacuerdo con las políticas que se llevaron a cabo y señaló inconsistencias en el manejo del tema de la dictadura. Hizo referencia al hecho de que se destituyó a un miembro sanjuanino de la Corte Suprema de Justicia implicado en el tema, para que después de un tiempo fuera restituido. Ante el ejemplo, el diputado señaló que estas inconsistencia generan la confusión en las nuevas generaciones. Además, recordó que en ese momento Caballero representaba a la Justicia en San Juan.

Para finalizar este tema, Peluc instó a que se cuente la verdad de una vez por todas para cerrar ese capítulo de la historia argentina y evitar que las nuevas generaciones sean confundidas por la falta de claridad en los acontecimientos pasados.