Arancibia cruzó a Uñac por votar en contra el RIGI el Paquete Fiscal

Este lunes pasó por Más allá de las Noticias, Marcelo Arancibia, quien no escatimó en crítica para con el ex gobernador Sergio Uñac, que en su rol de senador votó en contra de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, eligió jugar en contra a San Juan, ya que no acompañó al RIGI.

El dirigente del GEN manifestó: 'Así como el presidente tiene que respetar al Congreso y la pluralidad que existe ahí, Uñac tiene que respetar el federalismo'. Luego añadió para dar contexto: 'El Senado no está protegiendo a las provincias, lo que ha ocurrido con la Ley Bases es llamativo, en definitiva, han sido los diputados los que defendieron los intereses de las provincias'

Especificando que en las dos cámaras el clima debe ser de federalismo, dejando atrás los colores políticos, Arancibia manifestó: 'Se ha hablado mucho del voto en contra de Uñac de la Ley Bases, en específico del RIGI, pero poco se ha hablado de su voto en contra del Paquete Fiscal y el restablecimiento del Impuesto a las Ganancias y la suba del mínimo imponible de los Bienes Personales'

'Eso va a significar que San Juan recupere los recursos que se habían perdido por la actitud demagoga de Massa, de la cual también se prendió el actual presidente Milei. San Juan necesita esos recursos para dentro de un marco nacional, porque si el 9 de Julio en el pacto que se firmará en Tucumán, son los diez puntos que ha planteado el presidente de la Nación, uno de ellos es bajar el gasto público consolidado, Nación, Provincia y Municipio del 42% al 25% en relación al Producto Bruto Interno, por lo que si se cumple, San Juan va a encontrarse si se cumple ese pacto, un Estado que se va a reducir dramáticamente y en la provincia es lo que explica la economía de la provincia', explicó.

Arancibia se preguntó si la Cámara de Diputados en San Juan le dará enteramente acompañamiento a la Ley Bases. En este sentido, volvió a apuntar contra el ex gobernador, al señalar que en estos casi 7 meses la oposición en la Legislatura estuvo poniéndole palos en la rueda al Gobierno Provincial. 'Es una buena pregunta para hacerle al senador Uñac, que es lo que vamos a hacer en la Legislatura', precisó.

Luego cruzó nuevamente al pocitano acusándolo de evitar ser entrevistado por una prensa libre. Es decir, por periodistas que no se sentirán presionados porque él es el gobernador. 'Cuando era gobernador él se daba el lujo de administrar los niveles de libertad de expresión, y este es un gran avance que ha tenido la provincia de San Juan desde el 10 de diciembre pasado', sostuvo.

