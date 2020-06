Respaldo K para el acuerdo social convocado por Uñac

"Sin lugar a dudas creo que lo que deberíamos ponderar de la convocatoria del gobernador es en el contexto en que se está planteando. Porque claramente no hace falta que lo digamos una vez más, lo venimos padeciendo, la crisis pandémica es en el marco de un estado de crisis de un sistema", dijo este lunes feriado el diputado provincial Horacio Quiroga, del Frente Grande.

De este modo, valoró el llamado a conformar una mesa de diálogo social, que hizo el gobernador Sergio Uñac el pasado sábado con motivo del aniversario de la fundación de San Juan. La primera reunión está prevista para el jueves 18 de junio, de acuerdo a lo previsto.

"Es absolutamente necesario y creo que nosotros en San Juan tenemos una ventaja, una cuestión que debe enorgullecernos. El gobernador es portador de una visión muy interesante, viene liderando una administración provincial que a los ojos de como era el contexto de los últimos 4 años, y la tremenda crisis que nuevamente tuvimos que atravesar, él supo mirar con una mirada estratégica y es uno de los pocos gobernadores que tuvo el coraje y la convicción de trabajar en la planificación", sostuvo Quiroga.

Por otro lado, el legislador integrante del Frente Todos subrayó que "en el medio de la crisis pandémica el Estado Provincial ha hecho todo lo que tenía que hacer".

En otro punto de la conversación, abordó el proyecto de declaración que presentó el interbloque Con Vos en la Cámara de Diputados, para rechazar la intervención estatal en el Grupo Vicentín. "Nadie puede especular ni se puede esconder y no se puede tapar el sol con un dedo. Dependerá del dogmatismo que tengamos cada cada quién a la hora de defender nuestras ideas y ponerlas al servicio de la comunidad", sostuvo Quiroga.

"A mí no me dejan de llamar la atención algunas cuestiones. Nos tenemos que hacer cargo de lo que pensamos. Quienes seguramente podemos estar en la posición de defender la expropiación, no es ninguna novedad para nadie. No la estatización per se, pero sí la idea de que el Estado regula y se mete donde se tiene que meter en beneficio del interés común de las mayorías de nuestra sociedad", concluyó.