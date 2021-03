El dilema de la oposición

La oposición tiene un problema menos. Tendrá la herramienta para unirse porque es prácticamente seguro que este año sí habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Con las PASO, podrán reducir al mínimo la dispersión del voto no oficialista. Y así, dar una pelea un poco más pareja en las elecciones generales de octubre. Pero eso es apenas el primer aspecto a considerar. Hay otros detalles de carácter político que podrían dificultar lo que pareciera tan allanado.

Desde noviembre, cuando Sergio Uñac lanzó la propuesta de suspender las PASO por única vez en 2021 por la pandemia, una cantidad de gobernadores adhirió a la idea. Hasta el presidente Alberto Fernández les hizo un guiño para que ingresaran al Congreso Nacional un proyecto de ley. Sin embargo, en la apertura de sesiones el pasado 1 de marzo, hubo silencio total sobre el punto. No hay consenso ni siquiera en el Frente de Todos.

Para los opositores es una buena noticia. Para los gobernadores, no tanto. Para los oficialismos la mejor hipótesis sería que los rivales vayan por separado, así las diferencias se pueden acrecentar en el cuarto oscuro. Resulta más holgado mantener la relación de fuerzas. Duplicar al segundo garantiza renovar las dos bancas que el PJ pondrá en juego en el caso de San Juan.

El líder del Frente Con Vos, Marcelo Orrego, hoy tiene la sartén por el mango. Con casi 40 puntos obtenidos en 2019, es el referente no oficialista más elegido por los sanjuaninos y las sanjuaninas. Por eso para cualquier expresión de la oposición, tener al menos una conversación con él parece algo bastante sensato.

Con Cruzada Renovadora hay una charla pendiente porque disputan un electorado bastante parecido. Pero Alfredo Avelín Nolléns, que tiene varias batallas políticas sobre su espalda, le envió un mensaje contundente a Orrego este lunes en Banda Ancha. Dijo que si llegan a sentarse, tendrá que ser de igual a igual. Que los caudales electorales son una circunstancia. Que un día se gana y otro día se pierde. Por lo tanto, no aceptará ser furgón de cola.

Detrás de esa postura hay también un pase de factura por la experiencia de 2019. Orrego manejó sus listas con puño de hierro y los socios tuvieron que allanarse o buscar otro espacio. Fue el caso de Cruzada Renovadora, que terminó haciendo un trato con ADN, la fuerza liderada por Martín Turcumán. Nancy compitió para diputada nacional precisamente por ese frente que acompañó a Roberto Lavagna para presidente.

Pero Lavagna se acercó luego a Alberto Fernández y eso fue suficiente para que los Avelín se marcharan sin retorno. Hoy lo nacional también es un factor de cercanía con Orrego. El ex intendente Avelín Nolléns guarda un muy buen recuerdo de Patricia Bullrich. La presidenta del PRO era ministra de Trabajo de Nación durante la presidencia de Fernando De la Rúa y desde entonces se conocen bien con los herederos de Don Alfredo.

En Banda Ancha, Avelín Nolléns se deshizo en halagos para la ex ministra macrista. Pero de todos los adjetivos, uno en particular fue relevante: 'es una mujer de la política'. A Cruzada Renovadora no le resulta sencillo congeniar con algunas expresiones consideradas 'nuevas' donde los términos de la relación son bastante incompatibles entre sí.

Con Patricia hablan el mismo idioma. Incluso el discurso de oposición extrema que embandera la presidenta del PRO es calcado al que vienen sosteniendo los Avelín. El lugar natural de la Cruzada en estas elecciones es el Frente Juntos por el Cambio. Pero hay un factor ineludible. Primero tienen que compatibilizar miradas con Orrego. El santaluceño es el referente del macrismo en San Juan. El partido amarillo no resignaría de ninguna manera ese vínculo, porque le garantiza caudal electoral.

A la par de Orrego, el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, opina que el acuerdo con Cruzada Renovadora debe prosperar, así como pudieron recomponer la relación rota con Dignidad Ciudadana. No se trata de cuántos puntos represente uno y otro, sino de amalgamar un espacio donde pueda confluir todo el voto opositor e incluso el voto desencantado que tal vez apostó por Fernández en 2019 y luego las cosas no salieron como se esperaba.

Avelín Nolléns es consciente de este escenario. Tiene su propio partido y está en condiciones de competir en soledad si fuera necesario. No sería lo óptimo, pero tiene la herramienta para hacerlo. En 2019, Nancy obtuvo casi 7 puntos como candidata a diputada nacional, poco menos de 30.000 votos válidos. Con ese rendimiento, aún lejos de las primeras dos posiciones, se consolidó como la tercera fuerza.

No está todo dicho. La oposición tiene por delante un par de meses febriles. La arquitectura de los frentes ya empezó.



JAQUE MATE