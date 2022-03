Me gusta/no me gusta: el hombre de los caminos y el de las peatonales

Último 'Me gusta/no me gusta' de la semana. El pulgar arriba fue para un alto funcionario nacional que pasó por San Juan y dejó alrededor de 13.000 millones de pesos mayoritariamente en obras viales de alto tránsito y estado deplorable.

Entró la Ruta 40 Norte, en el tramo que va desde el puente de Albardón hasta la calle Sarmiento del mismo departamento. También entró la Ruta 40 hacia Jáchal, en el tramo comprendido entre Adán Quiroga y Matagusanos. Y finalmente el mantenimiento de la Ruta 141 que comunica Bermejo con La Rioja y hoy es zona de cráteres.

El funcionario que mereció el pulgar arriba en Banda Ancha también dejó financiamiento para la ampliación de la planta de líquidos cloacales del Bajo Segura, que permitirá seguir ampliando y mejorando el saneamiento ambiental en la provincia.

Mientras tanto, el pulgar abajo este viernes fue para un exintendente que volvió al ruedo con el padrinazgo político de una primera figura nacional pero en San Juan volvió a tener un traspié su obra más icónica: la Peatonal de pleno centro. Una prematura falla en caños de agua que debieron resistir durante unos 50 años motivó la intervención de OSSE y una catarata de críticas hacia la gestión responsable de la construcción.

